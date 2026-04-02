Uplaćeno 45.075 KM za regulisanje alternativnog smještaja

ATV
02.04.2026 11:25

Уплаћено 45.075 КМ за регулисање алтернативног смјештаја
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske i Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije su uplatili 45.075 maraka u svrhu regulisanja alternativnog smještaja za period od 1. januara do 31. marta 2026. godine.

Uplata je izvršena putem participacije u plaćanju individualnog zakupa, na osnovu zaključenog ugovora sa stanodavcem. Ovu vrstu smještaja trenutno koristi 185 porodica.

Participacija zavisi od broja članova jednog domaćinstva pa tako za jednočlano i dvočlano domaćinstvo iznosi 80,00 maraka, za tročlano i četvoročlano 85,00 maraka i za petočlano i višečlano 90,00 maraka.

Stalnom revizijom korisnika alternativnih vidova smještaja i njihovim stambenim zbrinjavanjem tokom prethodnih godina kroz različite kreditne i donatorske projekte došlo je do smanjenja broja ove kategorije stanovništva. Trajno stambeno rješenje i jeste jedan od ciljeva Sekretarijata, a završetkom Projekta CEB 2 ostalo je još oko 600 porodica kojima nije riješen ovaj problem.

Iz tog razloga je upućena inicijativa prema Evropskoj investicionoj banci s kojom je na tu temu održan i sastanak i koja je pokazala spremnost da podrži ovakvu vrstu projekta.

Vlada Republike Srpske i Sekretarijat su voljni da preduzmu sve potrebne radnje kako bi se ovaj projekat nastavio u narednom periodu. Na ovaj način bi se preostalim porodicama obezbijedilo trajno stambeno rješenje u skladu sa Zakonom o socijalnom stanovanju i u skladu sa zahtjevima lokalnih zajednica u kojima postoji potreba za ovim zbrinjavanjem i spremne su za saradnju po ovom pitanju.

