30.000 zaposlenih ostalo bez posla: U zoru dobili imejl da ne dolaze više na posao

02.04.2026 10:22

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Između 20.000 i 30.000 zaposlenih kompanije Orakl dobilo je otkaz u šest ujutru, bez ikakvog upozorenja.

Kompanija planira da uštede preusmeri u AI infrastrukturu vrijednu 156 milijardi dolara, piše Startit.

Orakl je 31. marta otpustio između 20.000 i 30.000 zaposlenih - oko 18 odsto cijele kompanije.

Mejl potpisan "Orakle Lideršip" stigao je u šest ujutru, bez prethodne najave, a zaposlenima je istog dana ukinut pristup svim sistemima, javlja Net Veb, prenosi Startit.

Zahvaćene su kancelarije u Americi, Indiji, Kanadi, Meksiku i Urugvaju. Analitičari procjenjuju da je ovo najveće otpuštanje u istoriji kompanije Orakl.

ilu-racunar-laptop-160925

Ekonomija

Poznata softverska kompanija koja posluje u Srbiji otpušta hiljade radnika

Paradoks je što kompanija nikad nije bila u boljoj finansijskoj formi - neto prihod u posljednjem kvartalu skočio je 95 odsto, na 6.13 milijardi dolara. Kompaniji ne fali posla, kostatuje Startit, ali mu nedostaje novac za nešto drugo.

Ušteda ide direktno u AI infrastrukturu.

Orakl se obavezao na 156 milijardi dolara kapitalnih ulaganja u data centre, a prema proceni TD Kovena, otpuštanja oslobađaju dodatnih 8 do 10 milijardi dolara godišnje.

Najteže pogođeni su timovi za prihode i zdravstvene tehnologije, kao i tim za SaaS i virtuelne operacije - smanjenje prelazi 30 odsto, navodi Vašington Tajms.

илу-авион-21032026

Svijet

Avio kompanija prizemljuje 40 aviona zbog poskupljenja goriva

Blumberg je prvi objavio informaciju o planiranim rezovima još 5. marta. Kompanija zvanično nije komentarisala brojke.

Berza je na vest reagovala pozitivno - investitori trenutno nagrađuju svaki dolar preusmeren u AI.

Način na koji je otpuštanje sprovedeno, međutim, izazvao je posebnu reakciju: jedan mejl u zoru, ugašen pristup sistemu, bez razgovora, piše Biz Portal.

Pročitajte više

Racunar Lap top

Ekonomija

Poznata softverska kompanija koja posluje u Srbiji otpušta hiljade radnika

3 d

0
Породица Чака Нориса оштро реаговала: Шире се лажне приче о смрти славног глумца

Scena

Porodica Čaka Norisa oštro reagovala: Šire se lažne priče o smrti slavnog glumca

3 d

0
Авион

Svijet

Avio kompanija prizemljuje 40 aviona zbog poskupljenja goriva

3 d

0
Сателитски снимци постројења у Кини

Svijet

Satelitski snimci Kine potvrdili strahove Amerike

3 d

0

Više iz rubrike

Racunar Lap top

Ekonomija

Poznata softverska kompanija koja posluje u Srbiji otpušta hiljade radnika

3 d

0
Традиционални Зелени дани стижу од 2. до 5. априла у Агромеханику и Верно!

Ekonomija

Tradicionalni Zeleni dani stižu od 2. do 5. aprila u Agromehaniku i Verno!

3 d

0
Једни живе као краљеви, други гладују: Гдје су у свијету најбоље пензије?

Ekonomija

Jedni žive kao kraljevi, drugi gladuju: Gdje su u svijetu najbolje penzije?

3 d

0
Прекинут дневни раст: Пада цијена злата

Ekonomija

Prekinut dnevni rast: Pada cijena zlata

3 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

57

Željko Obradović progovorio o povratku

21

45

Tramp ne isključuje kopnenu ofanzivu na Iran: Da su pametni, postigli bi dogovor

21

37

Eksplodirala plinska boca u Batajnici, dvije osobe u Urgentnom

21

29

EU zabranjuje cigarete koje su popularne u BiH

21

24

Zbog čega se za Vaskrs jaja farbaju u crveno i šta simbolizuju? Voda u kojoj se kuvaju ima snažnu simboliku

