30.000 zaposlenih ostalo bez posla: U zoru dobili imejl da ne dolaze više na posao

Između 20.000 i 30.000 zaposlenih kompanije Orakl dobilo je otkaz u šest ujutru, bez ikakvog upozorenja.

Kompanija planira da uštede preusmeri u AI infrastrukturu vrijednu 156 milijardi dolara, piše Startit.

Orakl je 31. marta otpustio između 20.000 i 30.000 zaposlenih - oko 18 odsto cijele kompanije.

Mejl potpisan "Orakle Lideršip" stigao je u šest ujutru, bez prethodne najave, a zaposlenima je istog dana ukinut pristup svim sistemima, javlja Net Veb, prenosi Startit.

Zahvaćene su kancelarije u Americi, Indiji, Kanadi, Meksiku i Urugvaju. Analitičari procjenjuju da je ovo najveće otpuštanje u istoriji kompanije Orakl.

Paradoks je što kompanija nikad nije bila u boljoj finansijskoj formi - neto prihod u posljednjem kvartalu skočio je 95 odsto, na 6.13 milijardi dolara. Kompaniji ne fali posla, kostatuje Startit, ali mu nedostaje novac za nešto drugo.

Ušteda ide direktno u AI infrastrukturu.

Orakl se obavezao na 156 milijardi dolara kapitalnih ulaganja u data centre, a prema proceni TD Kovena, otpuštanja oslobađaju dodatnih 8 do 10 milijardi dolara godišnje.

Najteže pogođeni su timovi za prihode i zdravstvene tehnologije, kao i tim za SaaS i virtuelne operacije - smanjenje prelazi 30 odsto, navodi Vašington Tajms.

Blumberg je prvi objavio informaciju o planiranim rezovima još 5. marta. Kompanija zvanično nije komentarisala brojke.

Berza je na vest reagovala pozitivno - investitori trenutno nagrađuju svaki dolar preusmeren u AI.

Način na koji je otpuštanje sprovedeno, međutim, izazvao je posebnu reakciju: jedan mejl u zoru, ugašen pristup sistemu, bez razgovora, piše Biz Portal.