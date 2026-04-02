Porodica Čaka Norisa oštro reagovala: Šire se lažne priče o smrti slavnog glumca

02.04.2026 10:11

Foto: Tanjug/AP/Invision/Jordan Strauss

Porodica slavnog glumca Čaka Norisa uputila je važno upozorenje javnosti nakon talasa lažnih i vještački generisanih informacija koje kruže internetom o njegovoj smrti.

U zvaničnom saopštenju objavljenom na njegovom Instagram nalogu, članovi porodice upozorili su fanove na brojne video-snimke i objave na društvenim mrežama koje sadrže netačne i obmanjujuće informacije o okolnostima njegove smrti, ali i o njegovom zdravstvenom stanju.

Kako su naglasili, takav sadržaj ne samo da zbunjuje javnost, već i dodatno otežava porodici da se nosi sa gubitkom.

“Ne vjerujte ničemu što ne dolazi od nas”

Porodica je jasno poručila da se ne vjeruje nijednoj informaciji koja ne dolazi direktno od njih ili zvaničnih predstavnika.

илу-авион-21032026

Svijet

Avio kompanija prizemljuje 40 aviona zbog poskupljenja goriva

"Svesni smo da je od Čakove smrti na internetu kružio niz vještački generisanih video snimaka i objava koje sadrže lažne i obmanjujuće informacije o okolnostima njegove smrti, njegovoj zdravstvenoj istoriji i ko je bio prisutan", navodi se u saopštenju.

Dodali su i da su pojedine priče potpuno izmišljene, uključujući navode o navodnim ranijim bolestima, ali i narative koji se tiču porodičnih odnosa.

"Ove tvrdnje su potpuno netačne. To uključuje izmišljene izvještaje o prošlim medicinskim problemima, kao i lažne narative koji okružuju porodične odnose."

Bez zvaničnog uzroka smrti

Podsjetimo, Čak Noris preminuo je 20. marta u 86. godini života. Prije toga bio je hospitalizovan na Havajima nakon hitnog medicinskog stanja koje se dogodilo na ostrvu Kauai.

Снимци кинеских села

Svijet

Satelitski snimci Kine potvrdili strahove Amerike

Ipak, uzrok smrti i dalje nije zvanično saopšten, što je dodatno podstaklo širenje spekulacija na internetu.

Poslednja objava zbunila fanove

Samo deset dana prije smrti, legendarni glumac objavio je video povodom svog 86. rođendana, u kojem se vidi kako u prepoznatljivom stilu “pobjeđuje protivnika”, uz poruku:

"Ne starim… ja napredujem." Upravo zbog nedostatka zvaničnih informacija, internet su preplavili različiti AI snimci i teorije, ali porodica apeluje na sve da ne šire neprovjerene tvrdnje.

"Ljubazno vas molimo da ne vjerujete niti dijelite bilo kakve informacije osim ako ne dolaze direktno od porodice Noris ili zvaničnog predstavnika porodice. Hvala vam na razumijevanju i što i dalje mislite i molite se za našu porodicu", zaključuje se u saopštenju koje potpisuje porodica Noris.

Pročitajte više

Авион

Svijet

Avio kompanija prizemljuje 40 aviona zbog poskupljenja goriva

3 d

0
Сателитски снимци постројења у Кини

Svijet

Satelitski snimci Kine potvrdili strahove Amerike

3 d

0
Жена Слобе Радановића открила ко је "главни" у њиховом браку

Scena

Žena Slobe Radanovića otkrila ko je "glavni" u njihovom braku

3 d

0
Ови снови се јављају пред смрт: Готово сви људи виде исто

Zanimljivosti

Ovi snovi se javljaju pred smrt: Gotovo svi ljudi vide isto

3 d

0

Više iz rubrike

Жена Слобе Радановића открила ко је "главни" у њиховом браку

Scena

Žena Slobe Radanovića otkrila ko je "glavni" u njihovom braku

3 d

0
Миа Борисављевић проговорила о скандалу са комшиницом

Scena

Mia Borisavljević progovorila o skandalu sa komšinicom

3 d

0
Кристина Спалевић страхује за живот, пријавила Кристијана Голубовића полицији

Scena

Kristina Spalević strahuje za život: Znate ko je kriv ako mi se nešto desi

3 d

0
Јаков Јозиновић

Scena

Jakov Jozinović prvi put odgovorio Karleuši na napade

3 d

0

