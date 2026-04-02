Kristina Spalević strahuje za život: Znate ko je kriv ako mi se nešto desi

Kristina Spalević je podijelila snimak u kojem je otkrila da dobija prijetnje, kao i da je svog bivšeg partnera, Kristijana Golubovića, prijavila policiji.

Ponovo se oglasila novim snimkom, naglašavajući da strahuje za sopstveni život.

Hronika Preminula djevojčica koju je otac heroj spasavao iz plamena: ''Otišla kod svog tate''

"Meni je rečeno da ja ne mogu da budem zaštićena, da unajmim privatno obezbjeđenje. Zato sam i vagala da li ga prijavim ili ne prijavim, prijavila sam sa sve dokazima. On je mene vrijeđao pred policijom kad su došli da ga udalje iz stana. Nemam kome ja šta da dokazujem, moji dokazi su tamo gdje treba da budu. Ja vam samo kažem, bilo šta da mi se desi da znate od koga je", rekla je Kristina.

Podsjetimo, Kristina Spalević se oglasila sa tvrdnjama da danima unazad dobila prijetnje i ucjene i da je Kristijan prekršio mjeru zabrane prilaska.

Hronika U toku velika akcija policije u Gradišci, zaplijenjena velika količina "skanka"

"Kristina Spalević se ne oglašava po pitanju ovog monstruma, zato što ne želi da se valja u istom blatu sa njim. Kristina ide putem kojim treba da ide, s obzirom na to da trpim pretnje, ucjene, sve najgore danima unazad. U subotu sam išla da prijavim Kristijana za kršenje mjere zabrane prilaska, inspektor nije primio moju prijavu jer nisam imala narezano na 'USB'. Pošto se to nastavilo danas preko advokata, prikupila sam sav materijal. Kristijan je prijavljen, nadam se da će institucije da reaguju", ispričala je Kristina.