Avio kompanija prizemljuje 40 aviona zbog poskupljenja goriva

Avio kompanija Lufthansa priprema scenarije za smanjenje kapaciteta i moguće prizemljenje dijela flote usljed rasta cijena goriva i sve izraženijih ograničenja u snabdijevanju, pokazuju informacije iz internog obraćanja izvršnog direktora Karstena Špora zaposlenima.

Prema tim planovima, razmatraju se dvije varijante. U blažem scenariju, 20 aviona bilo bi privremeno povučeno iz upotrebe, što bi smanjilo kapacitet za oko 2,5 odsto. U slučaju daljeg pogoršanja situacije, taj broj bi mogao da poraste na 40 aviona, uz pad kapaciteta od približno pet odsto. Konačna odluka još nije donijeta, ali kompanija aktivno priprema obje opcije.

Na udaru bi se prije svega našli stariji i manje efikasni modeli, među kojima su Airbus A340-600, Boeing 747-400 i Canadair Regional Jet. Riječ je o avionima sa većom potrošnjom goriva, što ih u uslovima naglog rasta cijena čini ekonomski nepovoljnim za održavanje u redovnoj upotrebi.

Planirani rast kapaciteta od oko četiri odsto u 2026. godini sada je pod znakom pitanja. Lufthansa je ranije računala na širenje mreže, posebno ka Aziji, ali zabrinutost zbog dostupnosti goriva već utiče na te planove.

Prema navodima kompanije, pojedini aerodromi u tom regionu, poput Singapura i Bangkoka, već ograničavaju prihvat dodatnih letova kako bi očuvali zalihe.

Troškovi goriva nalaze se u središtu procjena za naredni period. Lufthansa je za 2026. planirala budžet od oko sedam milijardi eura, pri čemu je 80 odsto troškova već osigurano kroz hedžing.

Preostalih 20 odsto, odnosno oko 1,4 milijarde eura, izloženo je tržišnim promjenama i moglo bi da se udvostruči u slučaju naglog rasta cijena nafte. Takav scenario direktno bi se odrazio na cijenu karata i potražnju.

Kompanija prati i moguće širenje problema na Evropu, iako se taj scenario za sada smatra malo vjerovatnim. U najnepovoljnijem slučaju, nestašice goriva mogle bi da pogode i velika evropska čvorišta poput Frankfurta, Minhena, Ciriha, Beča, Brisela i Rima.

Pritisci na tržištu povezani su sa tenzijama oko Ormuskog moreuza, kroz koji prolazi između 20 odsto i 25 odsto svjetskog snabdijevanja naftom. Svako ozbiljnije narušavanje protoka u tom području ima direktan uticaj na globalne cijene goriva, a procjene ukazuju da bi povišeni nivoi mogli da se zadrže i tokom 2027. godine.

Uprkos neizvjesnom okruženju, Lufthansa nastavlja sa dugoročnim planovima i najavila je da će predati neobavezujuću ponudu za udio u portugalskoj avio-kompaniji TAP Air Portugal, što ukazuje da kompanija paralelno razmatra i kratkoročne mjere štednje i strateške investicije, piše Aero.rs.