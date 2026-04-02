Mia Borisavljević progovorila o skandalu sa komšinicom

Pjevačica Mia Borisavljević progovorila je o nekim detaljima iz privatnog i poslovnog života, posebno one koje intrigiraju javnost u posljednje vrijeme.

Prvo je progovorila o svom biznisu odnosno teretani, te se dotakla saradnje sa Ninom Đogani.

Nedavno je kćerka poznatog para Đoleta Đoganija i Slaše Delibašić objavila da radi kod Mie a sada je ona otkrila da li je Nina i dalje zaposlena kod nje:

"Jeste, i dalje radi na Banovom brdu", kratko i jasno je potvrdila Mia Borisavljević u "Amidži šou", prenosi Telegraf.

Ipak, ono što je najviše zanimalo gledaoce jeste drama i navodni skandal sa komšinicom.

U medijima su se pojavili naslovi da komšinica "bjesni jer je pjevačica kupila dva stana", te da ju je zbog jedne stvari prijavila inspekciji.

Nauka i tehnologija Kako da pročitate obrisane poruke? Jednostavan trik koji mnogi ne znaju

Borisavljevićeva je sada stavila tačku na sve priče te je otkrila šta je prava istina.

"Ja se toga ne sjećam, ne znam ni da me je neko prijavio. Ako je to nekada bilo tada u početku, kada sam renovirala, to je davno bilo. Mislim da je to neko izmislio", kategorična je bila pjevačica, ističući da od drame nema ni traga ni glasa.

Kada je upitana o svojim "mračnim tajnama", odnosno o tome šta joj je najveći porok, atraktivna pjevačica je iznenadila mnoge svojim više nego skromnim odgovorom.

"Porok? Pa možda kafa i to je to", odgovorila je kroz osmjeh Mia, prenosi Telegraf.