Ovi snovi se javljaju pred smrt: Gotovo svi ljudi vide isto

ATV
02.04.2026 09:59

Ови снови се јављају пред смрт: Готово сви људи виде исто
Istraživanja su pokazala da je gotovo svaki pacijent pred kraj života sanjao preminule članove porodice, prijatelje ili čak kućne ljubimce.

Mnogi su sanjali da se spremaju na put, pakuju kofere ili odlaze negde gdje ih čekaju voljeni ljudi.

Jedan od poznatih slučajeva opisao je dr Kristofer Ker, koji je proučavao snove ljudi na kraju života. Njegova pacijentkinja Meri često je u snu držala bebu i pričala da se zove Deni. Kasnije se saznalo da je to ime njenog djeteta koje je umrlo, a o kojem nikada nije govorila porodici.

Naučnici su otkrili da su ovi snovi najčešće veoma realni i da donose osjećaj mira, utjehe i prihvatanja. Što je osoba bliže smrti, snovi su sve češći i smireniji. Mnogi pacijenti su govorili da im takvi snovi pomažu da se pomire sa životom i da odu bez straha.

Istraživanje iz 2020. godine pokazalo je da ljudi koji su imali ovakve snove pred smrt osjećaju veći mir i psihičku snagu, a to je pomagalo i njihovim porodicama da lakše podnesu gubitak, prenosi Alo.

