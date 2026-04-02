Prekinut dnevni rast: Pada cijena zlata

Cijene zlata su u četvrtak promijenile smjer i pale za više od 1 odsto, prekinuvši četvorodnevni niz pobjeda, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp rekao da će Sjedinjene Države nastaviti rat u Iranu u nadolazećim sedmicama.

Spot cijena zlata pala je za 1.3 odsto na 4.694,48 dolara po unci, dok su američki terminski ugovori za zlato pali za 1.9 procenata na 4.723,70 dolara.

Cijene su porasle za više od 1 odsto na najvišim nivoima od 19. marta prije Trampovih izjava.

Svijet Užas u SAD: Bebu ubio zalutali metak

Sjedinjene Države će "izuzetno snažno" udariti Iran u sljedeće dvije do tri sedmice i gurnuti ga nazad u "kameno doba", rekao je Tramp naciji u televizijskom govoru.

Tramp je dodao da su američki strateški ciljevi u sukobu blizu ispunjenja, navodi "TheHinduBusinessLine".