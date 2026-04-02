Logo
Large banner

Prekinut dnevni rast: Pada cijena zlata

Autor:

ATV
02.04.2026 09:13

Komentari:

0
Прекинут дневни раст: Пада цијена злата
Foto: Pixabay

Cijene zlata su u četvrtak promijenile smjer i pale za više od 1 odsto, prekinuvši četvorodnevni niz pobjeda, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp rekao da će Sjedinjene Države nastaviti rat u Iranu u nadolazećim sedmicama.

Spot cijena zlata pala je za 1.3 odsto na 4.694,48 dolara po unci, dok su američki terminski ugovori za zlato pali za 1.9 procenata na 4.723,70 dolara.

Cijene su porasle za više od 1 odsto na najvišim nivoima od 19. marta prije Trampovih izjava.

Policija

Svijet

Užas u SAD: Bebu ubio zalutali metak

Sjedinjene Države će "izuzetno snažno" udariti Iran u sljedeće dvije do tri sedmice i gurnuti ga nazad u "kameno doba", rekao je Tramp naciji u televizijskom govoru.

Tramp je dodao da su američki strateški ciljevi u sukobu blizu ispunjenja, navodi "TheHinduBusinessLine".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zlato

Cijene

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ужас у САД: Бебу убио залутали метак

Svijet

Užas u SAD: Bebu ubio zalutali metak

3 d

0
Преминула дјевојчица коју је отац херој спасавао из пламена: ''Отишла код свог тате''

Hronika

Preminula djevojčica koju je otac heroj spasavao iz plamena: ''Otišla kod svog tate''

3 d

0
Бура невријеме на мору

Region

Bura napravila haos na hrvatskom primorju: Jedno ostrvo potpuno odsječeno

3 d

0
У току велика акција полиције у Градишци, заплијењена велика количина "сканка"

Hronika

U toku velika akcija policije u Gradišci, zaplijenjena velika količina "skanka"

3 d

0

Više iz rubrike

Скочила цијена ђубрива: Пријети ли хаос у сјетви?

Ekonomija

Skočila cijena đubriva: Prijeti li haos u sjetvi?

3 d

0
Нафта

Ekonomija

Cijena nafte raste nakon Trampovog obraćanja o Iranu

3 d

0
Таблете лијекови

Ekonomija

Farmaceutski gigant upozorava: Cijene lijekova u Evropi će morati da porastu

4 d

0
Гориво

Ekonomija

Kako će građanima biti vraćen dio akciza na gorivo kojeg se Srpska odriče?

4 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

57

Željko Obradović progovorio o povratku

21

45

Tramp ne isključuje kopnenu ofanzivu na Iran: Da su pametni, postigli bi dogovor

21

37

Eksplodirala plinska boca u Batajnici, dvije osobe u Urgentnom

21

29

EU zabranjuje cigarete koje su popularne u BiH

21

24

Zbog čega se za Vaskrs jaja farbaju u crveno i šta simbolizuju? Voda u kojoj se kuvaju ima snažnu simboliku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner