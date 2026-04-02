Banke ukidaju važnu opciju, evo na šta se odnosi

Građane Hrvatske početkom aprila očekuje značajna promjena u bankarskom poslovanju. Na Veliki petak, 3. aprila 2026, evropski međubankovni platni sistemi neće raditi, što znači da će neka plaćanja u evrima kasniti nekoliko dana. Sva međubankovna plaćanja, kako nacionalna tako i prekogranična, biće obrađena tek prvog sljedećeg radnog dana, u utorak 7. aprila.

Ipak, to ne znači da će sve bankarske usluge stati. Plaćanja unutar iste banke, kao i instant transakcije, i dalje će biti dostupna 24 sata dnevno, uključujući praznike. Bankomati za podizanje i uplatu gotovine takođe će raditi bez prekida, a kartična plaćanja ostaju u funkciji.

Kako bi izbjegli kašnjenja i potencijalne probleme, klijentima se savjetuje da hitne naloge izvrše najkasnije do 2. aprila do 16 časova ili da koriste instant plaćanja. Redovni nalozi zadati 3. aprila biće obrađeni tek 7. aprila, pa je važno planirati transakcije unaprijed.

Ova promjena posebno se odnosi na međubankovna plaćanja u evrima, dok ostale usluge unutar banke funkcionišu normalno. Građani bi trebalo da vode računa o rokovima, naročito ako očekuju hitne uplate ili plaćanja tokom praznika, kako bi izbjegli kašnjenja i komplikacije.

