Vulić: Neosnovane optužbe o dugu Kluba poslanika SNSD-a

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić odbacila je kao neosnovane optužbe da ovaj klub duguje za ugostiteljske usluge, te istakla da su spremni da pravnim putem zaštite svoj ugled.

Vulićeva je istakla da su nerealni i neosnovani podaci iz fakture Službe za zajedničke poslove za 2023. godinu da su članovi Kluba u februaru popili 208 espreso kafa i pojeli 73 kolača, posebno imajući u vidu da je riječ o mjesecu sa 28 dana u kojem je održana samo jedna sjednica Predstavničkog doma.

Ovakve tvrdnje, kaže, vrijeđaju zdrav razum i predstavljaju pokušaj potcjenjivanja inteligencije članova Kluba.

"Jasno ističemo da svoje obaveze uredno izmirujemo i da nikada nismo ostali dužni osoblju koje pruža usluge", rekla je Vulićeva.

Ona je u ime Kluba pozvala Službu za zajedničke poslove da svoje navode dokaže pred nadležnim sudom.

"Spremni smo da pravnim putem zaštitimo svoj ugled i nećemo tolerisati ovakve neosnovane optužbe", poručila je Vulićeva, koja je dostavila i dopise koje su ranije proslijedili Službi za zajedničke poslove.

Služba za zajedničke poslove institucija BiH uputila je opomenu pred tužbu Klubu poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarnoj skupštini BiH zbog navodnog dugovanja za ugostiteljske usluge u 2023. godini od 1.143 KM.