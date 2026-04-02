Teška nesreća u BiH: Automobil završio na krovu, saobraćaj otežan

02.04.2026 11:21

Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Na magistralnom putu Kaonik – Busovača danas je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je jedno putničko vozilo završilo prevrnuto na krovu.

Nesreća se dogodila na dionici gdje je kolovoz mokar i klizav, što je dodatno otežalo odvijanje saobraćaja. Na mjestu nezgode formirane su kolone, a vozila se propuštaju naizmjenično i usporeno, zbog čega se vozačima savjetuje dodatni oprez.

Prema prvim informacijama s terena, za sada nema zvaničnih podataka o eventualno povrijeđenim osobama, dok se uzrok prevrtanja vozila utvrđuje.

Automobil je nakon gubitka kontrole završio prevrnut nasred kolovoza, dok su se ostali učesnici u saobraćaju morali zaustaviti.

Vozačima koji se kreću ovom dionicom preporučuje se da smanje brzinu, drže odstojanje i prilagode vožnju uslovima na putu, posebno zbog mokrog kolovoza i otežane preglednosti.

(Crna-Hronika)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

