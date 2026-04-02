Željka je postigla čudo: Rodila dijete dok čeka transplantaciju jetre

02.04.2026 10:51

Foto: Prva TV/Screenshot

Željka Bojić godinama je na listi čekanja za transplantaciju jetre, ali to je nije spriječilo da bez straha iznese visokorizičnu trudnoću i na svijet donese sina.

Željka Bojić je detalje svoje životne borbe podijelila u emisiji "Jutro" na TV Prva. Kada je zbog kamena u bubregu otišla kod ljekara i ostala na operaciji, nije ni slutila kakve sve komplikacije će je sačekati.

Istovremeno, Željka Bojić je i jedina žena u Srbiji koja je iznijela trudnoću dok čeka presađivanje jetre.

"Ja sam 2011. godine otišla zbog kalkuloze u žučnoj kesi i kao i svaka druga operacija, i ta je nosila potencijalni rizik. Imala sam postoperativne komplikacije i bila sam životno ugrožena prvi put. Nakon toga sam ponovo hitno operisana i mislila sam da je sve riješeno. Godinama su mi se poslije javljali napadi zapaljenja u žučnim kanalima, koje se dešava u jetri. To je dovelo do toga da jetra pređe u stadijum ciroze i jedini lijek je transplantacija", rekla je Željka Bojić.

Kako i sama kaže, najšokantnije od svega je bilo to da se dobro osjećala, sve dok joj ljekar nije saopštio da su analize loše.

"To je bilo stanje šoka, ja nisam znala ništa o tome."

Željka Bojić je sada zvanično četiri godine na listi čekanja za transplantaciju, a porodila se prije šest mjeseci.

"Kada sam saznala da sam trudna, preplitale su mi se emocije. Znala sam da sam bolesna i da je ta trudnoća rizična i postoji mogućnost da je ne iznesem do kraja", istakla je ona.

