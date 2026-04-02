Od ovog datuma se bilježe svi prekršaji - kazne mogu biti drakonske

Na putevima u Republici Srbiji očekuje se značajno povećanje intenziteta saobraćaja, kao i pojačane migracije međunarodnih posetilaca i turista u periodu od 3. do 7. aprila, uoči i za vrijeme proslave katoličkog Uskrsa.

Kako je rekao pukovnik Dejan Stević iz Uprave saobraćajne policije, u navedenom periodu radiće se na otkrivanju svih vrsta saobraćajnih prekršaja.

"Tim povodom, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, sprovodiće sveobuhvatnu akciju kontrole saobraćaja, usmjerenu na otkrivanje i sankcionisanje svih vrsta saobraćajnih prekršaja, sa ciljem očuvanja bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju", rekao je za Tan‌jug pukovnik Dejan Stević iz Uprave saobraćajne policije.

Podaci pokazuju da je stanje bezbjednosti saobraćaja u Republici Srbiji povoljnije nego u istom periodu prošle godine - od početka godine 20 lica manje je izgubilo život u saobraćajnim nezgodama, a zabilježeno je i 47 dana bez poginulih na putevima.

"Ipak, uprkos pozitivnim trendovima, riječ je i dalje o tzv. crnoj statistici. Od početka godine, u saobraćajnim nezgodama stradalo je 9 pešaka, pri čemu je najveći broj ovih tragedija posljedica grešaka vozača putničkih vozila. Posebno zabrinjava činjenica da je dio pješaka stradao na pješačkim prelazima, odnosno na mjestima gdje bi trebalo da budu najbezbjedniji", naveo je pukovnik Stević.

Od početka godine život izgubilo 11 motociklista

Takođe, iako moto-sezona još uvek nije u punom jeku, od početka godine život je izgubilo 11 motociklista, što predstavlja povećanje u odnosu na isti period prošle godine.

"Imajući u vidu povoljnije vremenske uslove koji predstoje, apelujemo na vozače da obrate posebnu pažnju na motocikliste kao jednu od najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju", naglasio je Stević.

On je rekao da je, nažalost, od početka godine, u saobraćajnim nezgodama život izgubilo i dvoje djece u svojstvu putnika, zbog čega je još jednom apelovao na sve koji prevoze djecu da to čine na bezbjedan i zakonom propisan način, uz obaveznu upotrebu dječjih sjedišta i sigurnosnih pojaseva.

"Pripadnici saobraćajne policije biće angažovani na svim kritičnim putnim pravcima i lokacijama u Republici Srbiji gdje je procijenjeno da bi moglo da dođe do ugrožavanja bezbjednosti saobraćaja. U realizaciju ove akcije biće uključeni maksimalni ljudski i materijalno-tehnički resursi, sa jasnim ciljem - očuvanje života i povećanje bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju", izjavio je pukovnik Stević.

Ministarstvo unutrašnjih poslova poziva sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, prilagode brzinu uslovima na putu i doprinesu zajedničkom cilju da praznični dani proteknu bez tragičnih posledica, prenio je pukovnik Stević.