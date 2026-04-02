Čudna buka joj nije dala mira: Podigla je daske i uslijedio je šok

Autor:ATV
Komentari:0
Ejmi Šo iz Eseksa, dok je renovirala svoj dom, naišla je na neočekivano i potpuno zapanjujuće otkriće koje je promijenilo njenu svakodnevnicu, ali i privuklo pažnju miliona ljudi na društvenim mrežama.
Sve je počelo sasvim običnim simptomom - čudnim šumovima i grebanjem koji su dopirali iz poda njenog doma.
U početku su ti zvuci bili gotovo neprimjetni, pa ih je Ejmi pripisivala starom drvetu ili eventualnim miševima koji se povremeno pojave u starijim kućama.
Međutim, kako su radovi napredovali, buka je postajala sve učestalija i glasnija, što je izazvalo zabrinutost.
U pokušaju da razjasni misteriju, Ejmi je odlučila da snimi situaciju i pozove majstore da zajedno istraže izvor neobičnih zvukova.
Video koji je snimila kasnije je postao viralan na TikToku, prikupivši više od 4,4 miliona pregleda u samo pet dana, dok su gledaoci širom svijeta sa zanimanjem pratili svaki kadar, pokušavajući da pogode šta se zapravo krije ispod podnih dasaka.
Komentari su se kretali od spekulacija da je riječ o miševima ili drugim malim životinjama, pa sve do paranormalnih teorija, što je dodatno povećalo interesovanje publike, prenosi Alo.
@amyfuchsiashaw
No one prepares you for the part of adulthood where a fox is trapped beneath your floorboards ???? ♬ Monet's Diary - James Quinn
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
3 d0
Banja Luka
3 d3
Banja Luka
3 d0
Ekonomija
3 d0
Zanimljivosti
3 d0
Zanimljivosti
3 d0
Zanimljivosti
3 d0
Zanimljivosti
3 d0
Najnovije
Najčitanije
21
57
21
45
21
37
21
29
21
24
Trenutno na programu