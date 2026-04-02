Jeziva nesreća: Kamiondžija pokosio pješaka na pješačkom prelazu

02.04.2026 10:42

Језива несрећа: Камионџија покосио пјешака на пјешачком прелазу
Teška saobraćajna nezgoda dogodila se u ranim jutarnjim satima na raskrsnici ulica Marka Miljanova i Beogradskog keja u Novom Sadu.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, nezgoda se dogodila oko 7.15 časova kada je vozač teretnog vozila iz za sada nepoznatih razloga udario pješaka na obilježenom pješačkom prelazu.

Na mjesto nesreće brzo je stigla ekipa Hitne pomoći koja je povrijeđenog muškarca zbrinula i prevezla u najbližu zdravstvenu ustanovu radi dalje dijagnostike i liječenja.

Policija je obavila uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti pod kojima je došlo do nezgode.

Očevici navode da je prizor bio uznemirujući i da je udarac bio snažan.

вршњачко насиље бањалука

Banja Luka

Oglasio se otac djevojčice koja je napala drugu djevojčicu u banjalučkoj školi

"Izgledalo je jezivo. Nadam se samo da je čovjek dobro", ispričao je jedan očevidac.

Prema riječima portparola Zavoda za urgentnu medicinu Zorana Krulja pacijent je na licu mjesta zatečen u besvjesnom stanju sa politraumatskim, višestrukim povredama, prenosi Kurir.

On je prevezen u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine na reanimaciju, rekao je Krulj.

Istraga je u toku.

Pročitajte više

Огласио се отац дјевојчице која је напала другу дјевојчицу у бањалучкој школи

Banja Luka

Oglasio se otac djevojčice koja je napala drugu djevojčicu u banjalučkoj školi

3 d

3
Загађење ваздуха у Бањалуци

Banja Luka

Nezdrav vazduh u Banjaluci: Može izazvati zdravstvene tegobe

3 d

0
Банке укидају важну опцију, ево на шта се односи

Ekonomija

Banke ukidaju važnu opciju, evo na šta se odnosi

3 d

0
Од овог датума се биљеже сви прекршаји - казне могу бити драконске

Srbija

Od ovog datuma se bilježe svi prekršaji - kazne mogu biti drakonske

3 d

0

Više iz rubrike

Заплијењена дрога у Градишци

Hronika

Prva fotografija zaplijenjene droge u Gradišci

3 d

0
Преминула дјевојчица коју је отац херој спасавао из пламена: ''Отишла код свог тате''

Hronika

Preminula djevojčica koju je otac heroj spasavao iz plamena: ''Otišla kod svog tate''

3 d

0
У току велика акција полиције у Градишци, заплијењена велика количина "сканка"

Hronika

U toku velika akcija policije u Gradišci, zaplijenjena velika količina "skanka"

3 d

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Hronika

Blokiran dio grada: Bačene dvije bombe na teretanu

3 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

57

Željko Obradović progovorio o povratku

21

45

Tramp ne isključuje kopnenu ofanzivu na Iran: Da su pametni, postigli bi dogovor

21

37

Eksplodirala plinska boca u Batajnici, dvije osobe u Urgentnom

21

29

EU zabranjuje cigarete koje su popularne u BiH

21

24

Zbog čega se za Vaskrs jaja farbaju u crveno i šta simbolizuju? Voda u kojoj se kuvaju ima snažnu simboliku

