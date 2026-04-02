Jeziva nesreća: Kamiondžija pokosio pješaka na pješačkom prelazu

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se u ranim jutarnjim satima na raskrsnici ulica Marka Miljanova i Beogradskog keja u Novom Sadu.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, nezgoda se dogodila oko 7.15 časova kada je vozač teretnog vozila iz za sada nepoznatih razloga udario pješaka na obilježenom pješačkom prelazu.

Na mjesto nesreće brzo je stigla ekipa Hitne pomoći koja je povrijeđenog muškarca zbrinula i prevezla u najbližu zdravstvenu ustanovu radi dalje dijagnostike i liječenja.

Policija je obavila uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti pod kojima je došlo do nezgode.

Očevici navode da je prizor bio uznemirujući i da je udarac bio snažan.

Banja Luka Oglasio se otac djevojčice koja je napala drugu djevojčicu u banjalučkoj školi

"Izgledalo je jezivo. Nadam se samo da je čovjek dobro", ispričao je jedan očevidac.

Prema riječima portparola Zavoda za urgentnu medicinu Zorana Krulja pacijent je na licu mjesta zatečen u besvjesnom stanju sa politraumatskim, višestrukim povredama, prenosi Kurir.

On je prevezen u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine na reanimaciju, rekao je Krulj.

Istraga je u toku.