Baku pronašli mrtvu na pješačkom: Vjeruje se da je staricu "ubio vjetar"

Baka (76) koja je prošlog petka pronađena mrtva na pješačkom prelazu u italijanskom gradu Trentu, nije stradala u saobraćajnoj nesreći, a istražitelji sada ispituju da li je nesrećnu staricu "ubio vjetar"!
U prvi mah se vjerovalo da je automobil udario baku dok je prelazila ulicu i da je vozač potom pobjegao sa lica mjesta. Međutim, uvid u snimke nadzornih kamera pokazao je da je baka pala i jako udarila glavom. Jedna od teorija je da se baki slošilo, a drugi da je izgubila ravnotežu usled izuzetno jakog vetra koji je prošle sedmice duvao u ovom dijelu Italije.
Prema navodima Koriere Del Trentino, baka je, moguće pri udaru snažnog vjetra ili usljed nesvestice, pala na leđa i jako udarila glavom o asfalt. U tom trenutku nije bilo prolaznika, a prvi, koji je uočio njeno tijelo oko 18 časova, odmah je pozvao policiju i hitnu pomoć.
Iako su ljekari brzo stigli na lice mjesta, za nesrećnu ženu više nije bilo spasa.
Saobraćaj je u ovom dijelu grada bio odmah blokiran, a policija je odmah otpočela istragu kako bi utvrdila kako je došlo do tragedije.
Policajci su ispitivali potencijalne svedoke, a nakon toga su izuzeli snimke sa nadzornih kamera na obližnjem trugu.
Prema informacijama lista, snimci su isključili hipotezu o udaru vozila, u koju se vjerovalo satima, s obzirom na lokaciju gde je 76-godišnjakinja pronađena mrtva. Za sada je tužilaštvo naložilo samo medicinske testove, kako bi se sa sigurnošću utvrdilo da li je pad bio posljedica teške bolesti, prenosi Telegraf.
