Logo
Large banner

Napadnut popularni pjevač, poliven nepoznatom supstancom na ulici

Autor:

ATV
02.04.2026 11:41

Komentari:

0
Нападнут популарни пјевач, поливен непознатом супстанцом на улици
Foto: Printskrin/Jutjub

Legendarni gitarista i kompozitor, Lindzi Bakingem, našao se u centru incidenta koji se dogodio u Santa Moniki.

Prema pisanju američkih medija, nekadašnji stub grupe Flitvud Mak napadnut je dok je odlazio na ranije ugovoreni sastanak, a policija je potvrdila da je istraga o ovom slučaju prioritetna.

Detalji incidenta u Santa Moniki

Incident se odigrao protekle nedjelje, kada je nepoznata žena presrela muzičara i na njega bacila materiju nepoznatog sastava. Nadležne službe iz Los Anđelesa (LAPD) brzo su reagovale, a u istragu je uključeno i Odjeljenje za upravljanje prijetnjama.

Икс Грок твитер

U zvaničnom obraćanju javnosti, policijski zvaničnici su istakli:

„Intenzivno radimo sa kolegama iz Santa Monike na rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja. Radi zaštite integriteta postupka koji je u toku, trenutno nismo u mogućnosti da pružimo dodatne informacije.”

Ko stoji iza napada?

Dosadašnja saznanja ukazuju na to da je osumnjičena osoba odranije poznata Bakingemu. Riječ je o ženi koja se tereti za uhođenje, a koja je i ranije bila vinovnik sličnih incidenata usmjerenih ka slavnom muzičaru. Iako osumnjičena još uvijek nije privedena, policija navodi da je Bakingem prošao bez povreda i da se osjeća dobro.

Karijera duga pet decenija

Lindzi Bakingem ostavio je neizbrisiv trag u istoriji rok muzike. Svjetsku popularnost stekao je 1974. godine nakon što je postao član kultnog sastava Flitvud Mak. Zajedno sa Stivi Niks, transformisao je zvuk benda, što je rezultiralo albumima koji su se prodali u milionskim tiražima i hitovima poput vanvremenske numere Dreams.

(Kurir)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

napad

Pjevač

napadnut Lindzi Bakingem

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

57

21

45

21

37

21

29

21

24

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner