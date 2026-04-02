Gurnuo pare u rokovnik policajcu da mu ne piše kaznu

ATV
02.04.2026 11:42

Нудио полицајцу мито па ухапшен
Državljanin Austrije uhapšen je juče, 1. aprila, u Doboju zbog sumnje da je policajcu nudio mito da mu ne piše kaznu.

"Naime, lice inicijala S.I. se sumnjiči da je 01.04.2026. godine, oko 11,30 časova, na području grada Doboja, prilikom zaustavljanja i kontrole putničkog vozila marke Be em ve kojim je upravljalo, policijskim službenicima ponudilo i ostavilo novac u rokovnik policijskog službenika kako bi odustali od vršenja službene radnje sankcionisanja evidentiranog prekršaja iz oblasti Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, nakon čega je lišeno slobode, a predmetna novčanica je uz potvrdu oduzeta", saopšteno je iz PU Doboj.

Nakon dokumentovanja predmeta uhapšeni će uz izvještaj o izvršenom krivičnom djelu biti predat u nadležnost Republičkog javnog tužilaštva Banjaluka.

Više iz rubrike

Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Hronika

Teška nesreća u BiH: Automobil završio na krovu, saobraćaj otežan

3 d

0
Језива несрећа: Камионџија покосио пјешака на пјешачком прелазу

Hronika

Jeziva nesreća: Kamiondžija pokosio pješaka na pješačkom prelazu

3 d

0
Заплијењена дрога у Градишци

Hronika

Prva fotografija zaplijenjene droge u Gradišci

3 d

0
Преминула дјевојчица коју је отац херој спасавао из пламена: ''Отишла код свог тате''

Hronika

Preminula djevojčica koju je otac heroj spasavao iz plamena: ''Otišla kod svog tate''

3 d

0

