Gurnuo pare u rokovnik policajcu da mu ne piše kaznu

Državljanin Austrije uhapšen je juče, 1. aprila, u Doboju zbog sumnje da je policajcu nudio mito da mu ne piše kaznu.

"Naime, lice inicijala S.I. se sumnjiči da je 01.04.2026. godine, oko 11,30 časova, na području grada Doboja, prilikom zaustavljanja i kontrole putničkog vozila marke Be em ve kojim je upravljalo, policijskim službenicima ponudilo i ostavilo novac u rokovnik policijskog službenika kako bi odustali od vršenja službene radnje sankcionisanja evidentiranog prekršaja iz oblasti Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, nakon čega je lišeno slobode, a predmetna novčanica je uz potvrdu oduzeta", saopšteno je iz PU Doboj.

Nakon dokumentovanja predmeta uhapšeni će uz izvještaj o izvršenom krivičnom djelu biti predat u nadležnost Republičkog javnog tužilaštva Banjaluka.