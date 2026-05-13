Tramp stigao u Peking, sastaje se Si Đinpingom

13.05.2026 14:12

Амерички предсједник Доналд Трамп излази из авиона након што је стигао у посјету Кини
Foto: Tanjug / AP / Mark Schiefelbein

Američki predsjednik Donald Tramp stigao je u Peking na sastanak sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom, javljaju kineski državni mediji.

Tramp će sutra i u petak, 15. maja, prisustvovati bilateralnom sastanku, državnom banketu i svečanom prijemu zajedno sa Sijem.

Očekuje se da će predsjednici razgovarati o bilateralnoj trgovini, rijetkim mineralima, carinama, kao i o međunarodnim pitanjima, uključujući sukob na Bliskom istoku i pitanje Tajvana.

U američkoj delegaciji će biti nekoliko vodećih američkih poslovnih ljudi, uključujući vlasnika "Tesle" Ilona Maska, direktora "Epla" Tima Kuka, Keli Ortberg iz "Boinga", Dejvida Solomona iz "Goldman-Saksa", Stivena Švarcmana iz "Blekstona" i Lerija Finka iz "Blekroka", piše Srna.

