Dva mjeseca bio usidren: Kineski supertanker prošao kroz Ormuski moreuz

13.05.2026 15:53

Контејнерски брод је усидрен док мали моторни чамац пролази у првом плану у Ормуском мореузу код Бандар Абаса, Иран, субота, 2. мај 2026.
Foto: Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Kineski supertanker Juan Hua Hu, koji prevozi dva miliona barela iračke sirove nafte, prošao je danas kroz Ormuski moreuz nakon što je više od dva mjeseca bio usidren u Persijskom zalivu zbog rata između SAD i Irana, navodi se na sajtu agencija za praćenja brodova LSEG i Kpler.

Prolazak ovog tankera kroz Ormuz uslijedio je uoči susreta predsjednika SAD Donalda Trampa i kineskog predsjednika Si Đinpinga i nakon posjete iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Arakčija Pekingu, prenosi Rojters.

Iran je, po svemu sudeći, posljednjih dana pooštrio kontrolu plovidbe kroz Ormuz.

Brod Juan Hua Hu je početkom marta utovario skoro dva miliona barela sirove nafte u iračkom lučkom terminalu Basra.

Prije prolaska tankera Juan Hua Hu, kroz Ormuski moreuz su prošli i tankeri Kospirl Lejk i He Rong Haj.

