Sjećate li se šamara Makrona? Otkriven razlog, umiješana poznata glumica

Foto: Printscreen/X/Nexta, ATV obrada

Prije skoro godinu dana, u maju 2025, Brižid Makron ošamarila je svog supruga i predsjednika Francuske Emanuela Makrona.

Naime, po slijetanju u Indoneziju, pred izlazak iz aviona, prva dama ga je odgurnula, a nakon što su ih kamere snimile on je nastavio da se ponaša ležerno.

Pošto je Jelisejska palata najprije negirala da se bilo šta slično dogodilo, a snimak potvrdio da se udarac zaista desio, francuski predsjednik objasnio je da su se supruga i on samo šalili.

Još nije jasna pozadina incidenta, iako su se nedavno pojavile glasine da to ima veze s Makronovom srdačnošću prema premijerki Italije Đorđi Meloni, a sada francuski mediji prenose tvrdnje da je iza svega zapravo ljubomora Brižit Makron. Ipak, navodno to nema veze s Melonijevom, već s jednom poznatom glumicom, prenosi Glossy.

Knjiga "(Skoro) savršen par"

Knjiga Florijana Tardifa „(Skoro) savršen par“ otkriva brojne detalje iz privatnog života francuskog predsjednika Emanuela Makrona i njegove supruge Brižit, o kojima se do sada malo znalo u javnosti.

Autor je tokom rada na knjizi imao više od sedamdeset sagovornika, uključujući i samu prvu damu Francuske, a želio je da prikaže dinamiku njihovog odnosa iza zatvorenih vrata.

Šta se desilo u avionu?

Veliku pažnju javnosti privukao je i dio koji se odnosi na navodni sukob bračnog para tokom leta za Jugoistočnu Aziju u maju 2025. godine. Tardif piše da je do rasprave došlo nakon što je Brižit Makron navodno pročitala poruku koju nije trebalo da vidi.

Prema svjedočenjima ljudi iz predsjedničkog okruženja, svađa je trajala duže nego što je to inače bio slučaj i odvijala se u prednjem dijelu predsjedničkog aviona. U jednom trenutku jedan od članova osoblja otvorio je vrata misleći da se situacija smirila, ali je tada uslijedio potez koji je privukao veliku pažnju medija, jer ga je zabilježila kamera agencije AP.

“Teško je vid‌jeti bilo šta drugo osim šamara”, rekla je kasnije bivša savjetnica iz Jelisejske palate.

Autor dalje tvrdi da problem nije bio samo sadržaj sporne poruke, već i sumnje koje je ona izazvala kod Brižit Makron. Jedna njena bliska prijateljica, koja je željela da ostane anonimna, navodno je rekla da se prva dama osjećala zapostavljeno i emocionalno skrajnuto.

“Osjećala se izbrisano. I to zbog mnogo mlađe žene”, objasnila je.

U knjizi se pominje i ime francusko-iranske glumice Golšifteh Farahani, koja već godinama živi van Irana, ali autor ne ulazi detaljnije u prirodu njenog navodnog odnosa s francuskim predsjednikom. Francuski mediji pišu da je njihova „veza platonska“.

Golšifteh Farahani ima 43 godine i rođena je u Teheranu, a u biografiji ima filmove „M kao majka“, „Tijelo laži“, „O Eli“, „Kamen strpljenja“, „D‌jevojke sunca“, „Paterson“...

Iza sebe ima dva braka i vezu s glumcem Lujem Garelom, koji se povezuje s glumicom Anđelinom Džoli, a već nekoliko godina živi na Ibici i u Portu, nakon što je godinama stanovala u Francuskoj.

Brižit tvrdila da ga je odgurnula

Kada su se pojavile prve informacije o incidentu iz aviona, zvanična objašnjenja događaja bila su različita. Sama Brižit Makron pokušala je kasnije da umanji značaj cijele situacije i objasni šta se dogodilo tokom leta.

“Bila sam veoma umorna. Tokom leta bilo je mnogo turbulencija, što me je držalo budnom. U tom trenutku nisam željela da izađem iz aviona. Pokušao je da me nasmije, dao mi je vode, a ja sam ga odgurnula”, rekla je ona.

