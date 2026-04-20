Sutra slavimo šest svetitelja: Jednu stvar ne smijete zaboraviti da uradite

Sutra, 21. aprila, pravoslavni vjernici slave uspomenu na šestoricu svetih apostola iz broja Sedamdesetorice: Irodiona, Agava, Rufa, Asinkrita, Flegonta i Ermiju. Iako nisu bili među prvom dvanaestoricom Hristovih učenika, njihova uloga u širenju hrišćanstva bila je nemjerljiva, a njihova žrtva ostala je upisana u temelje vjere.

Ko su bili ovi sveti ljudi?

Svi oni bili su rođaci ili bliski saradnici glavnih apostola, prije svega svetog Petra i Pavla.

Sveti Irodion bio je srodnik apostola Pavla. stradao je mučenički od strane nevjernika koji su ga tukli kamenjem i štapovima, ali je on, vjeruje se, čudom preživio kako bi nastavio da propovijeda, prije nego što je konačno posječen mačem sa svetim Petrom u Rimu.

Sveti Agav imao je dar proricanja. U Svetom pismu se pominju njegova dva proročanstva - o velikoj gladi u cijelom svetu i o hapšenju apostola Pavla.

Sveti Ruf, Asinkrit, Flegont i Ermija bili su episkopi u različitim gradovima, gdje su neumorno širili jevanđelje i stradali zbog svoje nepokolebljive vjere.

Običaj za ovaj praznik:

Običaj nalaže da se na ovaj dan izgovori kratka molitva za mir u kući i zdravlje ukućana:

"Apostoli sveti, molite Milostivoga Boga, da oproštaj grijehova podari dušama našim."

Isto tako, valjalo bi da se svi koji su u svađi ili zavadi, pomire i pruže ruku pomirenja. Da krenu zajedničkim putem u nove poduhvate uz međusobnu podršku.

U Srpskoj pravoslavnoj crkvi se ne tretira kao crveno slovo.

