Opet promjena vremena u Srpskoj

Nakon kišnog i hladnog vremena čini se da nas očekuje sunčani period. U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ u ponedjeljak, 6. aprila, uglavnom će biti sunčano uz prolaznu oblačnost i toplije od prosjeka.

Uveče će se umjereno naoblačenje od sjevera širiti ka svim krajevima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha od jedan do šest stepeni Celzijusovih, na jugu do devet, u višim predjelima od minus jedan, a maksimalna od 18 do 25, u višim predjelima od 13.

U utorak će biti sunčano i toplo vrijeme uz promjenljivu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha od tri do 10, u višim predjelima od minus jedan stepen.

Maksimalna temperatura vazduha od 17 do 24 stepena, u višim predjelima od 14 stepeni.

U srijedu će u Srpskoj biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Minimalna temperatura vazduha od jedan do sedam stepeni Celzijusovih, na jugu do 10, u višim predjelima od minus dva stepena.

Maksimalna temperatura vazduha od 14 do 20 stepeni, u višim predjelima od 10 stepeni Celzijusovih.