Logo
Large banner

Sahranjen Marinko Bjelica, otac troje poginulih boraca Vojske Republike Srpske

Autor:

ATV
04.04.2026 15:58

Komentari:

0
Сахрана Маринка Бјелице
Foto: Srna

Marinko Bjelica, otac troje poginulih boraca Vojske Republike Srpske, sahranjen je danas u mjesnom groblju u Širokarima gdje počivaju i njegova djeca.

Sahrani je, pored mnogobrojnih građana, prisustvovao izaslanik srpskog člana Predsjedništva BiH Boško Tomić, pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Nebojša Vidaković, predstavnici organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata i lokalnih vlasti, prenosi Srna.

Sveštenik Njegoslav Jelisić rekao je da se danas Trnovo oprašta od mučenika koji je dao tri anđela za Republiku Srpsku.

"Njegova žrtva je ogromna i nikad ne smijemo da zaboravimo sinove i kćeri koji su svoje živote dali za Republiku Srpsku", poručio je Jelisić.

U ime porodice, od Marinka se oprostio njegov unuk Vasilije, sin jedinog preživjelog Marinkovog djeteta Zorana.

Vasilije je zahvalio svima koji su došli na posljednji ispraćaj njegovog djeda ističući da je Marinko Bjelica heroj kojeg njegov narod nikad neće zaboraviti.

Na groblju su pročitana i pisma Boračke organizacije i opštine Trnovo.

Prethodno je u Crkvi Svetog velikomučenika Georgija u Trnovu služeno opijelo Marinku Bjelici, koji je preminuo u 80. godini nakon duge i teške bolesti.

Marinku su tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata kao borci Vojske Republike Srpske poginuli sinovi Dragan i Janko, te kćerka Radmila.

I Marinko je bio borac VRS i težak ratni vojni invalid, kao i najstariji Zoran, jedini od njegove djece koji je preživio rat.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Marinko Bjelica

Vojska Republike Srpske

sahrana

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Саво Минић Предсједник Владе Републике Српске

Republika Srpska

Minić: Zbog Marinka Bjelice i njegove djece ne smijemo se odreći svetinje

2 d

6
Маринко Бјелица, ратни војни инвалид на гробовима своје троје дјеце, погинулих бораца Војске Републике Српске

Društvo

Preminuo ratni vojni invalid i otac troje poginulih boraca VRS

2 d

4
Милорад Додик, предсједник СНСД-а, говори на централној свечаности поводом Дана полиције Републике Српске у Центру за обуку у Залужанима, 4. априла 2026. године

Republika Srpska

Dodik: Očuvanje policije jedan od najvažnijih političkih uspjeha

1 d

0
Кристијан Шмит на конференцији за новинаре испред ОХР-а

Republika Srpska

Veliko istraživanje: Jasna poruka građana Kristijan Šmitu

2 d

3

Više iz rubrike

Ненад Митрић (33) и његова супруга Недељка Митрић (32) погинули у саобраћајној несрећи која се код Брода у мјесту Ново Село.

Društvo

Privrednik poklanja stan djeci nastradalih Mitrića i pokreće akciju: Tri djeteta, tri stana

1 d

6
Пруга на дионици пута између Шњеготине и Укрине

Društvo

Zatvorena dionica pruge između Šnjegotine i Ukrine

1 d

0
Регионални пут Добој Модрича оштећење због клизишта

Društvo

Nivo Bosne u opadanju, put u naselju Vranjak i dalje zatvoren

1 d

0
Снимак са надзорних камера на којем се виде три медвједа како се крећу у дворишту куће. На другој слици се виде поломљене кошнице

Društvo

Medvjed napravio haos: Uništen pčelinjak i košnice

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

54

U kakvom je stanju gasovod? Orban krenuo ka mađarsko-srpskoj granici

07

50

Gdje je pomoć u FBiH?: Kako su akcize sporne samo u Republici Srpskoj

07

46

Otac Ilona Maska tvrdi da je Epstin živ

07

35

Dnevni horoskop za ponedjeljak: Ovnovima se puni novčanik, Bikovi upoznaju srodnu dušu

07

35

Dojava o bombi u banjalučkoj Gimnaziji

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner