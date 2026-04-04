Sahranjen Marinko Bjelica, otac troje poginulih boraca Vojske Republike Srpske

Marinko Bjelica, otac troje poginulih boraca Vojske Republike Srpske, sahranjen je danas u mjesnom groblju u Širokarima gdje počivaju i njegova djeca.

Sahrani je, pored mnogobrojnih građana, prisustvovao izaslanik srpskog člana Predsjedništva BiH Boško Tomić, pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Nebojša Vidaković, predstavnici organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata i lokalnih vlasti, prenosi Srna.

Sveštenik Njegoslav Jelisić rekao je da se danas Trnovo oprašta od mučenika koji je dao tri anđela za Republiku Srpsku.

"Njegova žrtva je ogromna i nikad ne smijemo da zaboravimo sinove i kćeri koji su svoje živote dali za Republiku Srpsku", poručio je Jelisić.

U ime porodice, od Marinka se oprostio njegov unuk Vasilije, sin jedinog preživjelog Marinkovog djeteta Zorana.

Vasilije je zahvalio svima koji su došli na posljednji ispraćaj njegovog djeda ističući da je Marinko Bjelica heroj kojeg njegov narod nikad neće zaboraviti.

Na groblju su pročitana i pisma Boračke organizacije i opštine Trnovo.

Prethodno je u Crkvi Svetog velikomučenika Georgija u Trnovu služeno opijelo Marinku Bjelici, koji je preminuo u 80. godini nakon duge i teške bolesti.

Marinku su tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata kao borci Vojske Republike Srpske poginuli sinovi Dragan i Janko, te kćerka Radmila.

I Marinko je bio borac VRS i težak ratni vojni invalid, kao i najstariji Zoran, jedini od njegove djece koji je preživio rat.