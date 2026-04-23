Zbog zatvaranja fabrike bez posla ostaje 600 radnika

Electrolux Group, švedski proizvođač kućnih aparata, saopštio je da će zatvoriti fabriku rashladnih uređaja u gradu Jaszberenu u Mađarskoj. Kao razloge navode stagnaciju potražnje, pritisak na cijene i sve veća ograničenja u troškovima poslovanja.

Zatvaranje fabrike značiće otkaz za oko 600 radnika, a proizvodnja će biti obustavljena najkasnije do kraja godine.

Kompanija je saopštila da će troškovi restrukturiranja iznositi oko 600 miliona švedskih kruna (oko 65 miliona dolara) i da će biti evidentirani u rezultatima za drugo tromesečje kao jednokratni trošak koji će uticati na operativnu dobit u regionima Evrope, Bliskog istoka i Afrike, kao i Azije i Pacifika. Oko polovine tog iznosa biće isplaćeno u gotovini.

Uprava je navela da je odluka donijeta nakon procjene poslovanja i potrebe da se poveća efikasnost i troškovna konkurentnost.

Electrolux Group planira da buduću potražnju za rashladnim uređajima pokriva kroz druge proizvodne pogone i saradnju sa eksternim partnerima.

Istovremeno je naglašeno da ova odluka ne utiče na prodajne i marketinške aktivnosti kompanije u kancelariji u Budimpešti.

