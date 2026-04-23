Zbog zatvaranja fabrike bez posla ostaje 600 radnika

Electrolux Group, švedski proizvođač kućnih aparata, saopštio je da će zatvoriti fabriku rashladnih uređaja u gradu Jaszberenu u Mađarskoj. Kao razloge navode stagnaciju potražnje, pritisak na cijene i sve veća ograničenja u troškovima poslovanja.
Zatvaranje fabrike značiće otkaz za oko 600 radnika, a proizvodnja će biti obustavljena najkasnije do kraja godine.
Republika Srpska
Selak najavio prijave zbog neadekvatnog liječenja generala Mladića
Kompanija je saopštila da će troškovi restrukturiranja iznositi oko 600 miliona švedskih kruna (oko 65 miliona dolara) i da će biti evidentirani u rezultatima za drugo tromesečje kao jednokratni trošak koji će uticati na operativnu dobit u regionima Evrope, Bliskog istoka i Afrike, kao i Azije i Pacifika. Oko polovine tog iznosa biće isplaćeno u gotovini.
Uprava je navela da je odluka donijeta nakon procjene poslovanja i potrebe da se poveća efikasnost i troškovna konkurentnost.
Electrolux Group planira da buduću potražnju za rashladnim uređajima pokriva kroz druge proizvodne pogone i saradnju sa eksternim partnerima.
Svijet
Napadnut Reza Pahlavi, incident snimljen
Istovremeno je naglašeno da ova odluka ne utiče na prodajne i marketinške aktivnosti kompanije u kancelariji u Budimpešti.
