"Njujork tajms": Novom iranskom vođi možda će biti potrebna proteza za nogu

Novi vrhovni vođa Irana Mojtaba Hamnei imao je tri operacije na jednoj nozi i moguće je da će mu biti potrebna proteza, izvještava „Njujork tajms“.

Kako navodi ovaj izvor, on se trenutno oporavlja od operacije šake, dok su mu teške opekotine na licu i usnama otežale govor. Očekuje se da će zbog toga biti podvrgnut plastičnoj operaciji, prenosi Kliks.

Novi iranski vrhovni vođa nije se pojavljivao u javnosti otkad je prije više od mjesec dana na toj funkciji naslijedio oca.

Povrede je zadobio tokom američko-izraelskog napada na Teheran, u kojem je njegov otac poginuo, ali stepen težine povreda nije poznat.

Američki predsjednik Donald Tramp u više navrata je govorio o njegovom zdravstvenom stanju, pa je čak iznosio i spekulacije da je mrtav.

„Njihov vrhovni vođa više nije vrhovni – on je mrtav. Sin (Mojtaba Hamnei) je ili mrtav ili u veoma lošem stanju, jer se niko nije čuo s njim. Mislim da on govori: ‘samo me izostavite iz ovoga’“, rekao je Tramp krajem marta.