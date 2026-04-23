"Njujork tajms": Novom iranskom vođi možda će biti potrebna proteza za nogu

Autor:ATV
Komentari:0
Novi vrhovni vođa Irana Mojtaba Hamnei imao je tri operacije na jednoj nozi i moguće je da će mu biti potrebna proteza, izvještava „Njujork tajms“.
Kako navodi ovaj izvor, on se trenutno oporavlja od operacije šake, dok su mu teške opekotine na licu i usnama otežale govor. Očekuje se da će zbog toga biti podvrgnut plastičnoj operaciji, prenosi Kliks.
Novi iranski vrhovni vođa nije se pojavljivao u javnosti otkad je prije više od mjesec dana na toj funkciji naslijedio oca.
Povrede je zadobio tokom američko-izraelskog napada na Teheran, u kojem je njegov otac poginuo, ali stepen težine povreda nije poznat.
Američki predsjednik Donald Tramp u više navrata je govorio o njegovom zdravstvenom stanju, pa je čak iznosio i spekulacije da je mrtav.
„Njihov vrhovni vođa više nije vrhovni – on je mrtav. Sin (Mojtaba Hamnei) je ili mrtav ili u veoma lošem stanju, jer se niko nije čuo s njim. Mislim da on govori: ‘samo me izostavite iz ovoga’“, rekao je Tramp krajem marta.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
33 min0
Svijet
36 min0
Svijet
44 min0
Svijet
1 h0
Najnovije
21
18
21
05
20
59
20
50
20
47
Trenutno na programu