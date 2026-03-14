Без личне карте нема ни пића: Казне до 40.000 евра за продају алкохола

14.03.2026
Нацртом предлога измена и допуна Закона о трговини, које је хрватско Министарство привреде упутило у јавну расправу, предвиђа се да локалне самоуправе могу продавницама прописати ограничење продаје алкохолних и других пића која садрже алкохол.
Како предлог предвиђа, јединице локалне самоуправе могу у увести забрану продаје у одређеном временском периоду, ако је то у интересу заштите јавног здравља, јавног реда и мира, културне баштине или заштите животне средине.
Ограничење њихове продаје може се спровести у времену од 21:00 до 6:00 сати сљедећег дана, види се из нацрта предлога, који је у јавној расправи до 5. априла. Подсјетимо, почетком фебруара министар привреде Анте Шушњар најавио је да ће се пред Владом ускоро наћи измјене Закона о трговини.
Тада је рекао да ће се јединицама локалне самоуправе омогућити да на својим подручјима, ако за то постоји потреба, могу регулисати радно време, односно продају алкохолних пића у распону од 20 часова увече до шест часова ујутру. "То је првенствено због здравља наших грађана, посебно деце и младих, очувања јавног реда и мира и заштите животне средине и културне баштине", рекао је министар у фебруару.
Измјенама и допунама Закона прописује се и обавеза трговца, односно продавца, да ускрати продају алкохолних пића ако процијени да је купац млађи од 18 година, а он добровољно не докаже да није млађи од 18 година давањем на увид продавцу неког личног документа, и у случају продаје робе путем аутоматизованих каса.
Такође, прописује се да је трговац дужан да приликом продаје алкохолних пића и пића која садрже алкохол путем интернета на својој интернет страници имплементира техничко рјешење за проверу старосне доби купца аутоматизованим очитавањем машински читљиве зоне важећег идентификационог документа. Притом је обавезан да ускрати њихову продају путем интернета ако купац одбије проверу старосне доби.
За кршење одредби закона предвиђене су новчане казне за правна лица у износу од 5.000 до 39.810 евра ако у малопродаји продају алкохолна пића и друга пића која садрже алкохол или робу порнографског садржаја особама млађим од 18 година, супротно одредбама Закона.
Казна је предвиђена и ако трговац на својој интернет страници не имплементира техничко рјешење за провјеру старосне доби купца аутоматизованим очитавањем машински читљиве зоне важећег идентификационог документа приликом продаје алкохолних пића путем интернета.
Казна слиједи и ако не ускрати продају тих пића путем интернета уколико купац одбије провјеру старосне доби аутоматизованим очитавањем машински читљиве зоне важећег идентификационог документа, као и давањем документа на увид и/или аутоматизовано очитавање приликом преузимања робе.
Новчаном казном од 2.000 до 6.630 евра казниће се одговорно лице у правном лицу, док ће се новчаном казном од 5.000 до 13.270 евра казнити физичко лице предузетник и особа која обавља другу самосталну дјелатност за прекршај почињен у вези са обављањем своје дјелатности. Новчана казна од 2.000 до 6.630 евра предвиђена је и за физичка лица која крше закон.
У јавној расправи је и образац процене учинака Закона о изменама и допунама Закона о трговини, у којем се, између осталог, наводи да предлог закона доприноси правној сигурности, обезбјеђује равноправно тржишно надметање и спрјечава нелојалну конкуренцију међу трговцима у области продаје.
"У односу на пословне субјекте, потребно је нагласити да се не ради о забрани, већ о додатном регулисању продаје које је такве природе да неће резултирати значајнијим губитком профита нити значајнијим утицајем на смањење ПДВ-а на промет алкохолних пића, преноси Б92.
Очекују се једнократни трошкови прилагођавања техничког рјешења на интернет страницама трговаца за проверу старосне доби купца аутоматизованим очитавањем машински читљиве зоне важећег идентификационог документа", наводи се у нацрту.
Даље се наводи да постојеће стање показује како прекомјерна конзумација алкохолних пића постаје све чешћа појава и има изразито негативан утицај на јавно здравље, посебно на здравље малољетника. Контрола пунољетства од стране трговаца показала се неефикасном, јер се своди на неадекватну провјеру старости путем интернет странице.
Најчешће се провјерава избором опције да ли је корисник пунољетан или малољетан, што се лако може заобићи, па и малољетници релативно лако долазе до алкохола. Очекује се да ће одговарајућа примена провере старосне доби, односно техничко ријешење које спречава продају алкохола малољетницима путем интернета, смањити доступност алкохола.
Такође се очекује смањење негативних последица прекомјерне конзумације алкохола и конзумације алкохола код малољетника (на пример трошкова медицинске неге повезаних са болестима изазваним прекомјерним пијењем алкохола, смањене девастације културних добара и слично), што би дугорочно могло имати позитиван утицај на јавне финансије.
