Ovi znakovi će doživjeti žestoke promjene u ljubavi

„Pun Mjesec u Lavu je romantičan, astro promjena koja budi hrabrost i želju“, kaže astrolog Lisa Stardast. „Strasti ljudi će biti aktivirane, što će im omogućiti da prihvate ono što žele. To je vrijeme kada izražavanje osjećanja dolazi prirodnije, čineći emocionalne veze lakšim i direktnijim.“

Ova žestoke promjene će uticati na sve, ali posebno na ove znakove:

Lav

Pun mjesec je u vašem znaku što znači da je vrijeme da zablistate.

„Vaša popularnost će vrtoglavo porasti u ovoj kosmičkoj klimi, ali je važno biti selektivan u pogledu toga koga puštate u svoj emotivni svijet“, kaže Stardast. „Uvjerite se da ste usmjereni ka ljubavi i da gravitira ka zdravim prijateljstvima ili romantičnim interesovanjima.

Slušajte svoju intuiciju. Ako osjećate lošu energiju od ljudi kojima ste okruženi, okrenite se i idite.

Vodolija

Vrijeme je da produbite svoje emocionalne veze ovog punog mjeseca.

„Ako ste već bacili oko na nekog određenog, potražite načine da stupite u kontakt tokom ovog punog mjeseca“, kaže Stardast. „Pun mjesec u Lavu stvara napetu, ali korisnu vezu sa vašom vladajućom planetom, Uranom, što vam može pomoći da prevaziđete barijere i povežete se na novom nivou.

Iako može biti izazovno za tako nezavisan horoskopski znak, spuštanje zidova će pomoći u poboljšanju intimnosti u vašim najbližim odnosima. Što budete ranjiviji i iskreniji, to bolje.

„Ove vibracije bi mogle da dovedu do problema ako se vi ili vaša simpatija ponašate pomalo samouvjereno, zato pokušajte da ostanete prizemni“, kaže Stardast.

Vaga

Vrijme je da napravite prvi potez. Pod vladavinom Venere, sigurno ćete uspjeti u romantičnim odnosima.

„Zamolite osobu u koju se zaljubljujete da dođe na filmsko veče i dozvolite sebi da se utopite u ove romantične vibracije“, kaže Stardast. „Žudite za vezama tipa srodne duše, što će vam olakšati prekid veza sa svakim ko vas ne inspiriše svojim prisustvom. Iskoristite narednih nekoliko dana da razmislite o tome šta zaista želite kod partnera i obavezno potražite smernice sa druge strane.“

Škorpija

Možda niste spremni za pažnju koju ćete uskoro dobiti, ali pokušajte da prihvatite ovo novootkriveno priznanje i divljenje.

„Ako ste u posljednje vrijeme bili neprimjećeni, očekujte da će se to promijeniti, jer će se sve oči okrenuti ka vama u narednim danima“, kaže Stardast.

Ako odlučite da se prepustite ovoj oportunističkoj energiji, pokušajte da ne budete fokusirani samo na sebe. Budite iskreni u razgovorima i zaista pokušajte da upoznate drugu osobu, piše Stil.