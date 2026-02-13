Stere: Svi Norvežani povezani sa Epštajnom moraju biti istraženi

Norveški premijer Jonas Gar Stere izjavio je prošlog petka da je ključno u potpunosti istražiti veze između istaknutih Norvežana i pokojnog američkog seksualnog prestupnika Džefrija Epštajna.

Stere, baš kao i njegov britanski kolega Kir Starmer, time pokušava da odgovori na zabrinutost birača, uznemirenih objavljivanjem miliona dokumenata koji ukazuju na opsežne kontakte diplomata i vodećih političara sa Epštajnom, iako su svi oni negirali bilo kakvu umješanost u njegove zločine, piše Rojters .

„Mislim da je bilo prilično šokantno za ljude da uvide u taj svijet i veze između moćnih ljudi. A posebno kako je to uticalo na nemoćne, koji su bili zlostavljani i izloženi napadima“, rekao je Stere za javni servis NRK.

„Kao premijer, imam odgovornost da o ovome jasno govorim. I naša je dužnost da sada, na svaki mogući način, doprinesemo razjašnjavanju cijele situacije“, dodao je u svom prvom opširnom intervjuu od objavljivanja najnovijih dokumenata vezanih za Epštajna.

Istrage i izvinjenja

Norveški parlament je najavio retku istragu o vezama Ministarstva spoljnih poslova sa Epštajnom, policija istražuje slučaj, a Svjetski ekonomski forum je takođe pokrenuo istragu protiv svog norveškog generalnog direktora. U međuvremenu, norveška prestolonaslednica se izvinila zbog prijateljstva sa Epštajnom.

Svijet Obamina savjetnica bila bliska sa Epstinom: Objavljene prepiske, najavila otkaz u "Goldman Saksu"

Prošle srijede, policija je pretražila kuće Torbjorna Jaglanda, bivšeg premijera, ministra spoljnih poslova, šefa Norveškog Nobelovog komiteta i bivšeg generalnog sekretara Saveta Evrope. Policija je saopštila da je Jagland ove nedjelje ispitivan zbog sumnje na ozbiljnu korupciju. Jagland je izjavio da bi rado pomogao u razjašnjavanju situacije.

Ove nedjelje, policija je takođe planirala da ispita diplomatkinju Monu Džul o njenim vezama sa Epštajnom. Džul je igrala ključnu ulogu u uspostavljanju tajnog kanala između Izraela i Palestinske oslobodilačke organizacije, što je dovelo do sporazuma iz Osla iz 1993. do 1995. godine.

Policija nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar o tome da li je ispitivanje već završeno. Džul, koja je takođe osumnjičena za ozbiljnu korupciju, rekla je da nije počinila nikakav zločin.