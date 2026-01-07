Logo
Орбан: Састанци у Бриселу постали ратни савјети

Извор:

СРНА

07.01.2026

14:12

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP

Премијер Мађарске Виктор Орбан оцијенио је да се у ЕУ догодила велика промјена и да су се састанци Европског савјета претворили у ратне савјете.

- Ратни савјети. Они доносе одлуке о рату. Цитирам их: "Како да побиједимо?", "Како да остваримо побједу у рату?" Могао бих да наставим. Све се промијенило - изјавио је Орбан.

Радослав Крстић

Република Српска

Суд БиХ на православни Божић потврдио оптужницу против генерала Крстића

Он је рекао да се мора узети у обзир да Мађарска, уз још неколико земаља, предлаже потпуно другачију стратегију за себе и за ЕУ, умјесто да прати логику ратне економије, ратних зајмова и понашања у вријеме рата.

- То су мир, стабилност, мировни споразуми и мирнодопска економија. Посљедњи пут нас је било троје. Мислим да ће нас бити више - истакао је Орбан.

Према његовој процјени, то ће бити важан елемент за ЕУ у 2026. години.

- Друштвени покрети који се противе ратно оријентисаној елити у Западној Европи појавиће се са изненађујућом снагом. Видјели сте бројеве. Украјинци су јуче или прекјуче саопштили да, искључујући ратне трошкове, траже још 800 милијарди евра у наредних 10 година, док је економија у Европи у паду - навео је Орбан.

илу-снијег-лед-05012026

Друштво

Какво нас вријеме очекује сутра?

Он је оцијенио да ко год одобри такво финансирање, упропастиће сопствени народ.

- Народ обично не дозвољава да буде уништен. Стога ће, прије или касније, морати то да се појави у облику неког друштвеног покрета у Западној Европи и већ видим назнаке тога - закључио је Орбан.

