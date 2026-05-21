Ključni sati: Nacrt sporazuma Iran - SAD čeka objavu

ATV
21.05.2026 22:02

Преговори Ирана и САД, усмјерени на окончање рата на Блиском истоку, почели су у Исламабаду, 11.04.2026.
Konačni nacrt sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana je završen uz posredovanje Pakistana. Očekuje se da će biti zvanično objavljen u roku od nekoliko časova, kako javljaju iranski i pakistanski mediji.

Ovaj značajan razvoj događaja dolazi usred indirektnih pregovora koji su se vodili između Vašingtona i Teherana. Pakistan je u ovom procesu djelovao kao glavni diplomatski kanal, olakšavajući razmjenu informacija i stavova između obje strane, prema izvještaju koji je objavio "The Kobeissi Letter".

Pakistan je, čini se, odigrao izuzetno važnu i sigurnu ulogu u postizanju prekida vatre između SAD i Irana. Ovo bi, kako se spekuliše, moglo dovesti do trajnog okončanja sukoba već u narednim časovima ili danima.

Od prekida vatre do deeskalacije: Šta donosi novi nacrt?

Konačni nacrt sporazuma ima za cilj postizanje trajnog dogovora o deeskalaciji tenzija i okončanju rata. Prethodni nacrti su se uglavnom fokusirali na sporazume o prekidu vatre, razgovore o ublažavanju sankcija i garancije regionalne bezbjednosti.

Ovaj novi korak naprijed sugeriše širu i sveobuhvatniju viziju.

Pakistanski zvaničnici su bili neizostavni u cijelom procesu. Oni su marljivo prenosili predloge i kontrapredloge između dviju zemalja tokom više rundi razgovora, koji su se održavali od aprila. Njihov angažman bio je krucijalan za premošćavanje razlika.

Detalji i dalji koraci: Šta trenutno znamo?

Iako detalji konačnog teksta još nisu javno objavljeni, brojni mediji izvještavaju da su se obje strane približile konsenzusu nakon dugotrajnih i iscrpnih pregovora.

Još uvijek nije izdata zvanična potvrda od strane Vašingtona ili Teherana u vezi sa tačnim vremenskim okvirom za objavljivanje. Svi sa nestrpljenjem iščekuju naredne informacije, prenosi B92.

