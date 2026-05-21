Ključni sati: Nacrt sporazuma Iran - SAD čeka objavu

Autor:ATV
Komentari:0
Konačni nacrt sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana je završen uz posredovanje Pakistana. Očekuje se da će biti zvanično objavljen u roku od nekoliko časova, kako javljaju iranski i pakistanski mediji.
Ovaj značajan razvoj događaja dolazi usred indirektnih pregovora koji su se vodili između Vašingtona i Teherana. Pakistan je u ovom procesu djelovao kao glavni diplomatski kanal, olakšavajući razmjenu informacija i stavova između obje strane, prema izvještaju koji je objavio "The Kobeissi Letter".
Pakistan je, čini se, odigrao izuzetno važnu i sigurnu ulogu u postizanju prekida vatre između SAD i Irana. Ovo bi, kako se spekuliše, moglo dovesti do trajnog okončanja sukoba već u narednim časovima ili danima.
Od prekida vatre do deeskalacije: Šta donosi novi nacrt?
Konačni nacrt sporazuma ima za cilj postizanje trajnog dogovora o deeskalaciji tenzija i okončanju rata. Prethodni nacrti su se uglavnom fokusirali na sporazume o prekidu vatre, razgovore o ublažavanju sankcija i garancije regionalne bezbjednosti.
BiH
Čović: Treći entitet je zvaničan zahtjev 35 godina
Ovaj novi korak naprijed sugeriše širu i sveobuhvatniju viziju.
Pakistanski zvaničnici su bili neizostavni u cijelom procesu. Oni su marljivo prenosili predloge i kontrapredloge između dviju zemalja tokom više rundi razgovora, koji su se održavali od aprila. Njihov angažman bio je krucijalan za premošćavanje razlika.
Iako detalji konačnog teksta još nisu javno objavljeni, brojni mediji izvještavaju da su se obje strane približile konsenzusu nakon dugotrajnih i iscrpnih pregovora.
Još uvijek nije izdata zvanična potvrda od strane Vašingtona ili Teherana u vezi sa tačnim vremenskim okvirom za objavljivanje. Svi sa nestrpljenjem iščekuju naredne informacije, prenosi B92.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
22
56
22
56
22
49
22
46
22
43
Trenutno na programu