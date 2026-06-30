Vulić: Apsolutna podrška Kluba SNSD-a srpskom članu Predsjedništva BiH

Poslanici SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH pružaju apsolutnu podršku srpskom članu Predsjedništva BiH Željki Cvijanović, izjavila je predsjedavajuća Kluba poslanika ove stranke Sanja Vulić ističući da je dobro da posljednju riječ nema Predsjedništvo BiH i ljudi koji derogiraju tu instituciju, već Narodna skupština Republike Srpske.

"Onog trenutka kada srpski član Predsjedništva BiH pokrene zaštitu vitalnog nacionalnog interesa sigurna sam da će raditi svijest poslanika Narodne skupštine Republike Srpske i to ne samo poslanika SNSD-a i koalicionih stranaka već svih iskrenih srpskih patriota. Krajnje vrijeme je da stane strani intervencionizam i da domaće institucije odgovorno donose odluke", rekla je Vulićeva novinarima u Sarajevu.

Prema njenim riječima, ova BiH nema budućnost, ne zbog toga što to Srbi ne žele već upravo što ima /Željka/ Komšića i /Denisa/ Bećirovića, koji ono što valja i što se zove slovo ustava i zakona ne poštuju i derogiraju.

"Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika bitna je za Srbe jer sve što je srpsko i svjedoči o postojanju Srba vijekovima na ovim prostorima pokušava na neki način da se izbriše od bošnjačkog političkog Sarajeva i od, mogu slobodno reći, lažnih hrvatskih predstavnika", naglasila je Vulićeva.

Predsjedavajuća Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu je ukazala na to da će se uz srpskog člana Predsjedništva BiH boriti za srpsko kulturno i istorijsko naslijeđe na ovim prostorima.

"Dok je iskrenih članova Predsjedništva iz reda srpskog naroda kakva je Cvijanović, mi ćemo se boriti do posljednjeg daha da se zna šta je srpsko jer su Srbi najstariji na ovim prostorima. Postojimo vijekovima, nismo nastali i izmišljeni što naša istorija pokazuje. Zato ćemo mi našu istoriju i sačuvati", dodala je ona.

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da će Narodna skupština Republike Srpske imati glavnu riječ o odluci o imenovanju članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, koju je juče proglasila destruktivnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske nakon što je izglasana na sjednici Predsjedništva bez kvoruma.

Cvijanović je rekla da je predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović, koji je predložio ovu odluku, sproveo bezakonje, te da su na sjednici Predsjedništva u više navrata prekršene ustavne i poslovničke procedure.