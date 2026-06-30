Sa dnevnog reda skinute izmjene Krivičnog zakona kojima se kažnjava veličanje ustaštva

Prošireni Kolegijum Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH skinuo je sa dnevnog reda današnje sjednice Prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakona BiH kojim je predviđeno uvođenje zatvorske kazne od tri godine za veličanje i upotrebu slogana simbola i oznaka NDH.

Ovaj zakonski prijedlog, čiji je predlagač poslanik Branislav Borenović, Predstavnički dom je u prvom čitanju, po skraćenom postupku, usvojio na sjednici 19. maja.

Prošireni Kolegijum je sa dnevnog reda skinuo i izmjene i dopune zakona o ličnoj karti u drugom čitanju koje su predložili poslanici Saša Magazinović i Denis Zvizdić.

Sa dnevnog reda su skinute i izmjene Zakona o Agenciji za istrage i zaštitu koje je predložio poslanik Predrag Kojović, prijedlog izmjena i dopuna Zakona o policijskim službenicima koje su predložili Nihad Omerović, Jasmin Imamović i Predrag Kojović, kao i izmjene Zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH zbog neispunjenja poslovničkih uslova za razmatranje.

Na zahtjev Zajedničke komisije za ljudska prava skinut je Izvještaj o radu Savjeta ministara za prošlu godinu.

Na dnevni red dodat je Prijedlog zakona o dopunama Zakona o upravi čiji predlagač je poslanik Šemsudin Mehmedović, a koje se odnose na to da su rukovodioci organa uprave obavezni obezbijediti proporcionalnu zastupljenost konstitutivnih naroda.

Ovim dopunama predviđeno je da se, u slučaju da je u organu uprave zaposleno manje od 10 odsto od zakonom utvrđenog broja koji pripada svakom konstitutivnom narodu, prilikom popunjavanja upražnjenih radnih mjesta prioritetno primaju kandidati koji pripadaju narodu koji nije dovoljno zastupljen u strukturi zaposlenih svakog organa uprave.

Dodat je i Prijedlog dopuna Zakona o zaštiti ličnih podataka kojima je lice zaposleno u institucijama vlasti, javnim ustanovama i preduzećima i drugim subjektima koji se finansiraju iz javnih sredstava dužno na zahtjev nadležnog lica, inspekcija, tužilaštva, suda ili drugog zakonom ovlaštenog lica omogućiti uvid u diplomu i druge isprave kojima se dokazuje ispunjavanje uslova za zasnivanje radnog odnosa ili obavljanja funkcije.

Na dnevni red su dodate i izmjene Poslovnika Predstavničkog doma, prenosi Srna