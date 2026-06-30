Gejmeri u šoku: GTA 6 uopšte neće imati diskove?

Novi izveštaj razjasnio je nedavne tvrdnje prodavaca da će Grand teft auto 6 na kraju ipak dobiti fizička izdanja na diskovima.

Prema riječima izvora koji je govorio za „Holivud riporter“ (The Hollywood Reporter), imejlovi i poruke korisničke podrške, koji su se pojavili prethodnih dana, pogrešno su protumačeni i zapravo „ne postoje nikakvi planovi“ da se GTA 6 ikada nađe na disku.

Nakon ovog novog pojašnjenja, nedavne najave prodavaca djeluju sve manje pouzdano. Izvor za „Holivud riporter“ tvrdi da je decembarski datum proizvodnje netačan i da planovi za proizvodnju diskova uopšte ne postoje.

„Grand teft auto 6“ (Grand Theft Auto 6) izlazi 19. novembra za konzole PS5 i Xbox Series X/S. Rockstar je do sada govorio samo o režimu za jednog igrača, tako da se najave za GTA onlajn (GTA Online) očekuju kasnije tokom godine.

Rockstar nije jedini koji odustaje od proizvodnje fizičkih diskova, ali GTA 6 je bez sumnje najveća igra u posljednje vrijeme koja će zaobići fizičke medije.