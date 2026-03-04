ATV u Parizu: Ovo su najatraktivnije turističke destinacije

Ajfelov toranj jedna je od lokacija koja privlači brojne turiste koji posjećuju Pariz, a pored njega turiste privlači i Bogorodičina katedrala Notr Dam, koja ima oko 11 miliona posjetilaca godišnje, rekao je za ATV turistički vodič Boris Petrović.

"Ajfelov toranj je nekada bio nepoželjan, nazivali su ga najružnijom građevinom, a sada je među pet najatraktivnijih lokacija na svijetu i simbol Francuske", rekao je Petrović i dodao:

"Luvr privlači sličan broj posjetilaca, kao i Versajska palata. Najposjećenija lokacija u Parizu su Galerije La Fajet, tržni centar koji posjeti oko 36 miliona ljudi godišnje. To je mnogo više.".

Pariški parkovi, kako ističe, takođe privlače veliki broj turista zbog svoje uređenosti.

"Parkovi su veoma zanimljivi. Luksemburški park možda ne pada svakome na pamet, ali je izuzetno lijepa destinacija. Turisti se najviše oduševe gradom i urbanističkim uređenjem, a upravo parkovi izdvajaju Pariz od svih svjetskih metropola", naglasio je Petrović.

