Tadić: Kampanje Suda i Tužilaštva namjerne i organizovane

Kampanja koju dijelovi Suda i Tužilaštva BiH vode protiv svakoga ko se usudi da iznese lični stav o prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću i prvom komandantu Glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću u kojem se navodi čak i najmanje zrno ljudskosti ili pozitivnosti u vezi sa njima, nije stihijska i slučajna, već namjerna i organizovana, izjavio je Srni pravnik Ognjen Tadić.

Komentarišući potvrđivanje optužnice protiv načelnika Vlasenice Miroslava Kraljevića zbog navodnog izazivanja rasne i nacionalne mržnje i netrpeljivosti, Tadić je ocijenio da se tako Srbima rezolutno želi poručiti da BiH pripada političkom Sarajevu, da će se ovdje pričati i raditi samo ono što želi političko Sarajevo, te da svako kome se to ne sviđa može da seli, pri čemu je nevažno da li je u pravu ili nije.

"Tvorcima Dejtonskog mirovnog sporazuma upravo zbog toga bilo je jasno da BiH ne može i ne treba imati sud ili tužilaštvo, jer se ispravno cijenilo da ovakve okolnosti mogu nastupiti i da postoji ogromna opasnosti od njihove zloupotrebe", istakao je Tadić.

Tadić kaže da je svako mentalno zdrav svjestan da takve zloupotrebe pravosuđa vode direktno ka kršenju mira, jer se na ovim prostorima i zbog mnogo manje maltretiranja i progonjenja često gubila glava.