Инстаграм најавио: Шаљу упозорења родитељима ако дјеца ово претражују

Извор:
СРНА
26.02.2026
13:41
Коментари:0
"Инстаграм" ће обавијестити родитеље ако њихов тинејџер више пута претражује термине везане за самоубиство или самоповређивање у кратком временском року, саопштила је администрација те друштвене мреже.
Из "Инстаграма", у власништву компаније "Мета платформс", саопштено је да ће почети да упозоравају родитеље који су пријављени на опционо подешавање надзора ако њихова дјеца покушају да приступе садржају о самоубиству или самоповређивању.
"Ова упозорења се надовезују на наш постојећи рад на заштити тинејџера од потенцијално штетног садржаја на `Инстаграму`. Имамо строге политике против садржаја који промовише или велича самоубиство или самоповређивање", наводи се у саопштењу.
У саопштењу се истиче да је постојећа политика компаније блокирање таквих претрага и преусмјеравање људи на ресурсе за подршку и да ће од наредне седмице почети са слањем упозорења за оне који су се регистровали у САД, Великој Британији, Аустралији и Канади.
Наука и технологија
ТикТок вас шпијунира и без инсталирања
За "тинејџерске налоге" на "Инстаграму" за млађе од 16 година потребна је дозвола родитеља да би промијенили подешавања, док родитељи могу да изаберу додатни слој праћења уз сагласност свог тинејџера.
Владе све више настоје да заштите дјецу од штете коју узрокују друштвене мреже, нарочито због четбота "Грок" који генерише сексуализоване слике без пристанка.
У Британији, мјере осмишљене да зауставе приступ порнографским сајтовима за дјецу имају импликације на приватност одраслих и довеле су до тензија са САД због ограничења слободе говора и регулаторног домета.
Власти Велике Британије саопштиле су у јануару да разматрају ограничења за заштиту дјеце на мрежи, након таквог
потеза Аустралије у децембру. Шпанија, Грчка и Словенија су посљедњих седмица саопштиле да, такође, разматрају ограничавање приступа.
Сцена
1 мј0
Наука и технологија
1 мј0
Наука и технологија
2 мј0
Наука и технологија
2 мј0
Наука и технологија
1 ч0
Наука и технологија
21 ч0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму