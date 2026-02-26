Logo
Large banner

Инстаграм најавио: Шаљу упозорења родитељима ако дјеца ово претражују

Извор:

СРНА

26.02.2026

13:41

Коментари:

0
Инстаграм, телефон
Фото: Pixabay/Webster2703

"Инстаграм" ће обавијестити родитеље ако њихов тинејџер више пута претражује термине везане за самоубиство или самоповређивање у кратком временском року, саопштила је администрација те друштвене мреже.

Из "Инстаграма", у власништву компаније "Мета платформс", саопштено је да ће почети да упозоравају родитеље који су пријављени на опционо подешавање надзора ако њихова дјеца покушају да приступе садржају о самоубиству или самоповређивању.

"Ова упозорења се надовезују на наш постојећи рад на заштити тинејџера од потенцијално штетног садржаја на `Инстаграму`. Имамо строге политике против садржаја који промовише или велича самоубиство или самоповређивање", наводи се у саопштењу.

У саопштењу се истиче да је постојећа политика компаније блокирање таквих претрага и преусмјеравање људи на ресурсе за подршку и да ће од наредне седмице почети са слањем упозорења за оне који су се регистровали у САД, Великој Британији, Аустралији и Канади.

Тик Ток

Наука и технологија

ТикТок вас шпијунира и без инсталирања

За "тинејџерске налоге" на "Инстаграму" за млађе од 16 година потребна је дозвола родитеља да би промијенили подешавања, док родитељи могу да изаберу додатни слој праћења уз сагласност свог тинејџера.

Владе све више настоје да заштите дјецу од штете коју узрокују друштвене мреже, нарочито због четбота "Грок" који генерише сексуализоване слике без пристанка.

У Британији, мјере осмишљене да зауставе приступ порнографским сајтовима за дјецу имају импликације на приватност одраслих и довеле су до тензија са САД због ограничења слободе говора и регулаторног домета.

Власти Велике Британије саопштиле су у јануару да разматрају ограничења за заштиту дјеце на мрежи, након таквог

потеза Аустралије у децембру. Шпанија, Грчка и Словенија су посљедњих седмица саопштиле да, такође, разматрају ограничавање приступа.

Подијели:

Тагови :

Инстаграм

друштвене мреже

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хејли Бибер, манекенка

Сцена

Готово гола: Хејли Бибер провокативним фотографијама поново запалила Инстаграм

1 мј

0
Хакован Инстаграм: Угрожени подаци милиона корисника

Наука и технологија

Хакован Инстаграм: Угрожени подаци милиона корисника

1 мј

0
Ево шта више нећете моћи да радите на Инстаграму

Наука и технологија

Ево шта више нећете моћи да радите на Инстаграму

2 мј

0
Инстаграм стиже на телевизоре

Наука и технологија

Инстаграм стиже на телевизоре

2 мј

0

Више из рубрике

Око, кожа

Наука и технологија

Руски научници развили ултраљубичасти филтер који успорава старење коже

1 ч

0
Научници направили вјештачко ухо од људских ћелија: Хрскавица се ''штампа'' у лабораторији

Наука и технологија

Научници направили вјештачко ухо од људских ћелија: Хрскавица се ''штампа'' у лабораторији

21 ч

0
Змија

Наука и технологија

Научници пронашли чудовишну змију од 15 метара, руши све рекорде!

1 д

0
свемир, звијезде

Наука и технологија

Научници упозоравају: Снажан сигнал погодио Земљу!

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

26

Какво нас вријеме сутра очекује?

14

15

Контроверзна одлука: Сарајево враћа споменик Францу Фердинанду и Софији!

14

09

Ужас! Тројица претукла младића (20)

14

05

Затражена ванредна инспекцијска контрола свих градилишта у Српској!

14

01

Суђење Џомбићу: Сви сити и све овце на броју

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner