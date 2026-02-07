Logo
Дерби Вележа и Борца у Мостару, мреже мировале

Извор:

АТВ

07.02.2026

20:03

Коментари:

0
Дерби Вележа и Борца у Мостару, мреже мировале
Фото: Ustupljena fotografija

Дерби 20. кола Wwin лиге БиХ између Вележа и Борца није оправдао очекивања. На крају није било побједника, а мреже су мировале.

Дерби 20. кола Wwin лиге БиХ одигран је у Мостару, на Арени „Рођени“, између Вележа и Борца.

Много се очекивало од овог сусрета, али нисмо видјели посебно занимљиву фудбалску представу, а резултат је на крају био 0:0.

Тренутно је Борац првопласирани са 44 бода, док се Велеž налази на 4. мјесту са 29 бодова. Зрињски је други са 33, а Сарајево треће са 32 бода.

ФК Борац

