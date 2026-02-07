Дерби Вележа и Борца у Мостару, мреже мировале

Извор:
АТВ
07.02.2026
20:03
Коментари:0
Дерби 20. кола Wwin лиге БиХ између Вележа и Борца није оправдао очекивања. На крају није било побједника, а мреже су мировале.
Дерби 20. кола Wwin лиге БиХ одигран је у Мостару, на Арени „Рођени“, између Вележа и Борца.
Много се очекивало од овог сусрета, али нисмо видјели посебно занимљиву фудбалску представу, а резултат је на крају био 0:0.
Тренутно је Борац првопласирани са 44 бода, док се Велеž налази на 4. мјесту са 29 бодова. Зрињски је други са 33, а Сарајево треће са 32 бода.
Најновије
Најчитаније
22
13
22
04
21
55
21
46
21
44
Тренутно на програму