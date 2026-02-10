Logo
Трамп: Спреман сам на војну акцију ако не буде договора са Ираном

10.02.2026

20:14

Трамп амерички предсједник
Фото: Tanjug / AP / Mark Schiefelbein

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је данас да је спреман на војну акцију против Ирана уколико не буде постигнут договор, наводећи да би у том случају поступио као током дванаестодневног рата у јуну прошле године.

У телефонском интервјуу за израелску телевизију Канал 12, Трамп је рекао да Сједињене Америчке Државе и Иран настоје да постигну споразум, али да Вашингтон има и друге опције уколико преговори не успију.

- Иранци веома желе да дођу до договора. Или ћемо направити споразум, или ћемо морати да урадимо нешто веома оштро, као прошли пут - рекао је Трамп.

Трамп је оцијенио да је посљедња рунда преговора између САД и Ирана у Оману била "потпуно другачија" у односу на разговоре прије јунског сукоба, наводећи да Иран сада показује знатно флексибилнији приступ.

- Прошли пут нису вјеровали да ћу то урадити. Превише су ризиковали - рекао је Трамп, алудирајући на америчке нападе на иранска нуклеарна постројења у јуну.

Амерички предсједник нагласио је да сваки споразум са Ираном мора да обухвати не само нуклеарно питање, које је оцијенио као "подразумијевано", већ и ирански програм балистичких ракета.

Трамп је за Канал 12 рекао и да очекује да се друга рунда преговора између САД и Ирана одржи наредне седмице.

Амерички предсједник навео је да разматра слање још једног носача авиона на Блиски исток, заједно са његовом ударном групом, која укључује више разарача.

- Тамо већ имамо армаду, а можда је још једна на путу - рекао је Трамп, док је један од америчких званичника потврдио да се воде разговори о додатном јачању снага у региону.

САД тренутно у региону имају носач авиона "УСС Линколн" са пратећом ударном групом, а евентуално распоређивање још једног носача додатно би повећало америчко војно присуство.

Трамп би у сриједу у Бијелој кући требало да се састане са израелским премијером Бењамином Нетањахуом, а главна тема разговора биће Иран.

Нетанјаху је, пред полазак у Вашингтон, изјавио да ће америчком предсједнику представити ставове Израела о основним принципима преговора са Ираном, који су, како је рекао, важни не само за Израел, већ и за стабилност и безбједност Блиског истока.

Трамп је рекао да не сматра да је Нетанјаху забринут због преговора са Ираном, истичући да и израелски премијер жели споразум, али "добар споразум".

Сједињене Државе и Иран обновили су у петак у Оману преговоре, први пут од завршетка јунског сукоба, са циљем смањења тензија између двије земље које су ескалирале након америчког бомбардовања иранских нуклеарних објеката у јуну прошле године и насилног гушења протеста у Ирану.

Доналд Трамп

Иран

