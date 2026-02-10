Трамп: Спреман сам на војну акцију ако не буде договора са Ираном

10.02.2026
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је данас да је спреман на војну акцију против Ирана уколико не буде постигнут договор, наводећи да би у том случају поступио као током дванаестодневног рата у јуну прошле године.
У телефонском интервјуу за израелску телевизију Канал 12, Трамп је рекао да Сједињене Америчке Државе и Иран настоје да постигну споразум, али да Вашингтон има и друге опције уколико преговори не успију.
- Иранци веома желе да дођу до договора. Или ћемо направити споразум, или ћемо морати да урадимо нешто веома оштро, као прошли пут - рекао је Трамп.
Трамп је оцијенио да је посљедња рунда преговора између САД и Ирана у Оману била "потпуно другачија" у односу на разговоре прије јунског сукоба, наводећи да Иран сада показује знатно флексибилнији приступ.
- Прошли пут нису вјеровали да ћу то урадити. Превише су ризиковали - рекао је Трамп, алудирајући на америчке нападе на иранска нуклеарна постројења у јуну.
Амерички предсједник нагласио је да сваки споразум са Ираном мора да обухвати не само нуклеарно питање, које је оцијенио као "подразумијевано", већ и ирански програм балистичких ракета.
Трамп је за Канал 12 рекао и да очекује да се друга рунда преговора између САД и Ирана одржи наредне седмице.
Амерички предсједник навео је да разматра слање још једног носача авиона на Блиски исток, заједно са његовом ударном групом, која укључује више разарача.
- Тамо већ имамо армаду, а можда је још једна на путу - рекао је Трамп, док је један од америчких званичника потврдио да се воде разговори о додатном јачању снага у региону.
САД тренутно у региону имају носач авиона "УСС Линколн" са пратећом ударном групом, а евентуално распоређивање још једног носача додатно би повећало америчко војно присуство.
Трамп би у сриједу у Бијелој кући требало да се састане са израелским премијером Бењамином Нетањахуом, а главна тема разговора биће Иран.
Нетанјаху је, пред полазак у Вашингтон, изјавио да ће америчком предсједнику представити ставове Израела о основним принципима преговора са Ираном, који су, како је рекао, важни не само за Израел, већ и за стабилност и безбједност Блиског истока.
Трамп је рекао да не сматра да је Нетанјаху забринут због преговора са Ираном, истичући да и израелски премијер жели споразум, али "добар споразум".
Сједињене Државе и Иран обновили су у петак у Оману преговоре, први пут од завршетка јунског сукоба, са циљем смањења тензија између двије земље које су ескалирале након америчког бомбардовања иранских нуклеарних објеката у јуну прошле године и насилног гушења протеста у Ирану.
