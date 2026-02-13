Bitno: O finansiranju sportista

Izvor:
ATV
13.02.2026
14:28
'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o načinu na koji finansiramo naše sportiste.
Pričamo i o novcu koji je potreban da bi se skovala jedna medalja evropskog ili svjetskog sjaja.
Koliko je težak put do uspjeha?
Za 'Bitno' govore: Marinko Umičević, predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske, Nikola Stanković, direktor Kajak kanu kluba 'Vrbas', Dejan Travar, ovlašćeni potpisnik u Odjeljenju za sport Grada Banjaluka i Duško Ivičić, predsjednik Atletskog saveza BiH.
Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Andrej Knežević.
'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
