Bitno: O finansiranju sportista

ATV

13.02.2026

14:28

Битно: О финансирању спортиста

'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o načinu na koji finansiramo naše sportiste.

Pričamo i o novcu koji je potreban da bi se skovala jedna medalja evropskog ili svjetskog sjaja.

Koliko je težak put do uspjeha?

Za 'Bitno' govore: Marinko Umičević, predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske, Nikola Stanković, direktor Kajak kanu kluba 'Vrbas', Dejan Travar, ovlašćeni potpisnik u Od‌jeljenju za sport Grada Banjaluka i Duško Ivičić, predsjednik Atletskog saveza BiH.

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Andrej Knežević.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

