Bitno: O Ustavnom sudu BiH

Foto: atv

'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o radu, sastavu i odlukama Ustavnog suda BiH.

Za 'Bitno' govore: Ljubinko Mitrović, doktor pravnih nauka i Mladen Ilić, član skupštinskog Odbora za ustavna pitanja. Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana. Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dejan Rauš. 'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.