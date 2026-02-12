Bitno: O Ustavnom sudu BiH

Izvor:
ATV
12.02.2026
16:00
'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o radu, sastavu i odlukama Ustavnog suda BiH.
Za 'Bitno' govore: Ljubinko Mitrović, doktor pravnih nauka i Mladen Ilić, član skupštinskog Odbora za ustavna pitanja.
Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dejan Rauš.
'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
