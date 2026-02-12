Logo
Bitno: O Ustavnom sudu BiH

Битно: О Уставном суду БиХ
'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o radu, sastavu i odlukama Ustavnog suda BiH.

Za 'Bitno' govore: Ljubinko Mitrović, doktor pravnih nauka i Mladen Ilić, član skupštinskog Odbora za ustavna pitanja.

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dejan Rauš.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

