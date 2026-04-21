Пријетња астероидима није нестала

АТВ
21.04.2026 21:07

Астероид у свемиру.
Фото: Pexels/Zelch Csaba

Виши истраживач Института за примјењену астрономију Руске академије наука Николај Железнов изјавио је да у овом тренутку у Сунчевом систему не постоје астероиди који представљају стварну пријетњу за Земљу.

Према његовим ријечима, астероиди имају ограничен "животни вијек" од око 10 милиона година, током којег могу да падну на планету, заврше на Сунцу или буду избачени у спољне дијелове Сунчевог система, пренела је руска агенција "РИА Новости".

Због тога је, како је навео, стално посматрање свемира "неопходно".

Железнов је истакао како се не може прецизно предвид‌јети када би потенцијални опасни објекат могао да се појави, али да је судар Земље и астероида неизбјежан у будућности, било да ће се то десити за 10 или 10.000 година.

Он је нагласио да постоје методе за спречавање могућих катастрофа, прије свега скретање астероида са путање судара.

Као примјер навео је експеримент из 2022. године, када је свемирска летјелица ударом у астероид Диморфос промјенила његову орбиту.

Научник је закључио како је важно да се реално процјењују ризици, уз стално праћење објеката у близини Земље, преноси "б92".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

