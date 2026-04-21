Огласио се Инстаграм тим након притужби корисника, тврде да је ситуација под контролом

Ако је Инстаграм у посљедње вријеме ваше фотографије у боји претварао у црно-бијеле, не брините, није ријеч о проблему с вашом камером или профилом, него је заправо до саме друштвене мреже.
Апликација у власништву Мете је саопћила да је проблем узрокован багом који посебно утиче на ХДР фотографије.
"Технички проблем је узроковао да се неке ХДР фотографије погрешно приказују као црно-бијеле у случају одређеног броја корисника", саопћио је Инстаграм.
Међутим, притужби је било и 18. и 19. априла, тако да је проблем очигледно трајао нешто дуже.
Без обзира на то када је баг почео узроковати проблеме, Инстаграмов тим је саопштио да сада дефинитивно уклоњен. Ипак, ако се ваше објаве и даље приказују у црно-бијелој варијанти, оне ће бити аутоматски враћене у првобитно стање у наредним сатима.
