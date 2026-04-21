Logo
Large banner

Огласио се Инстаграм тим након притужби корисника, тврде да је ситуација под контролом

21.04.2026 13:39

Коментари:

0
Фото: Pexels

Ако је Инстаграм у посљедње вријеме ваше фотографије у боји претварао у црно-бијеле, не брините, није ријеч о проблему с вашом камером или профилом, него је заправо до саме друштвене мреже.

Апликација у власништву Мете је саопћила да је проблем узрокован багом који посебно утиче на ХДР фотографије.

"Технички проблем је узроковао да се неке ХДР фотографије погрешно приказују као црно-бијеле у случају одређеног броја корисника", саопћио је Инстаграм.

Међутим, притужби је било и 18. и 19. априла, тако да је проблем очигледно трајао нешто дуже.

Без обзира на то када је баг почео узроковати проблеме, Инстаграмов тим је саопштио да сада дефинитивно уклоњен. Ипак, ако се ваше објаве и даље приказују у црно-бијелој варијанти, оне ће бити аутоматски враћене у првобитно стање у наредним сатима.

(кликс)

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

16

54

Родољуб Драшковић: Имао сам добру намјеру да изградим Храм науке и умјетности – Гимназију Требиње

16

53

Ивана је са шест година сјела на трактор, а данас бијелим луком покорава тржиште

16

41

Удар на светиње: Оскрнављене иконе Христа и Богородице

16

31

Инвеститори и даље у страху: Биткоин порастао, итиријум благо пао

16

23

Владо Ђајић оснива своју странку

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner