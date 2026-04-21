Далибор убио жену, па је сакрио у замрзивач: Подигнута оптужница

Далибор Демировић (44) из лесковачког села Печењевце који је 4.новембра 2025.године свирепо убио своју ванбрачну супругу Катарину Г. (36), а њено тијело сакрио у замрзивач, ускоро ће се наћи на оптуженичкој клупи.
Како је потврђено у Вишем јавном тужилаштву у Лесковцу, против њега је подигнута оптужница.
"Више јавно тужилаштво подигло је оптужницу против Далибора Демировића због кривичног дјела тешко убиство. Од стране Вишег суда у Лесковцу још није заказан главни претрес", наводи се у информацији.
Обдукција је показала да је Далибор несрећну жену најпре брутално претукао, а затим је угушио.
"На њеном тијелу уочене су бројне повреде нанете песницама, било их је око четрдесетак. Узрок смрти је гушење, на њеном врату уочени су трагови који указују да је Далибор стезао око врата док није преминула", наводе наши извори упознати са овим случајем.
Злочин је полицији пријавила родбина убице али полиција испрва није могла да пронађе жртвино тијело.
"Све су преврнули али тијела није било. Отварали су и замрзивач, ни тамо ништа нису уочили.Неколико сати касније полиција је поновила претрагу, повадили су кесе из замрзивача и на дну пронашли леш", наводе извори Информера.
Након злочина Демировић је побјегао, али га је полиција послије тродневне потраге ухапсила.
Далиборови родитељи Есма и Драган посведочили су да је Далиборова веза са Катарином била пуна насиља.
"Вукли су се пет, шест година с посљедњих годину дана боравили су на спрату наше куће. Стално су се свађали, она је толико викала да су и комшије чуле. Стално су пријављивали једно друго полицији, ма обоје су били неурачунљиви", казала је након злочина мајка убице.
Како је даље навела, Далибор се након убиства понашао бизарно па је чак брата Дениса позвао и показао му Каћин леш.
"Денис се попео на спрат и у соби видио Каћине ноге, била је мртва. Далибор му је казао: - Види шта сам урадио", описала је злочин Есма.
С обзиром на свирепост и безобзирност коју је показао приликом извршења злочина, тужилаштво је одлучило да Демировића гони за најтеже кривично дело прописано Кривичним закоником за које је предвиђена казна затвора од 10 година до доживотне робије.
