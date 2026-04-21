Лажне дојаве о бомбама у школама

Контрадиверзионим прегледима утврђено је да су биле лажне дојаве о постављеним експлозивним направама у школама на подручју Тузланског кантона, саопштено је из Управе полиције МУП-а овог кантона.
Управа полиције кантоналног МУП-а предузима интензивне радње на расвјетљавању догађаја и идентификацији починиоца.
Полиције је јутрос примила мејл у којем се наводи да су у више школа на подручју Тузланског канотна постављене експлозивне направе.
Школе су евакуисане ради контрадиверзионог прегледа, пише Срна.
