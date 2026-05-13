Jezivi snimci kod Stare Pazove: Vozač mrtav, kabina smrskana!

Stravična saobraćajna nesreća dogodila se danas nešto prije 11 časova na autoputu Beograd–Novi Sad, kod isključenja za Staru Pazovu.

U sudaru dva teretna vozila život je izgubio jedan vozač, dok je zbog curenja metana zamalo izbjegnuta katastrofa širih razmjera.

Na dionici autoputa Beograd-Novi Sad danas je došlo do teške saobraćajne nesreće koja je zaustavila saobraćaj i podigla sve hitne službe na noge. Prema prvim informacijama, vozač kamiona podlegao je povredama nakon što je silovito udario u zadnji dio drugog teretnog vozila koje je prevozilo boce sa metanom.

Kabina potpuno smrskana, vozač ostao na mjestu mrtav

Slike sa lica mjesta su potresne. Od siline udarca, kabina kamiona koji je naletio na vozilo ispred sebe potpuno se odvojila od prikolice i ostala je neprepoznatljiva. Nažalost, vozač koji se nalazio u njoj nije imao šanse i preminuo je na licu mjesta

Drama zbog curenja gasa: Izbjegnuta katastrofa

Nakon sudara, došlo je do teškog oštećenja tereta u prvom kamionu - boca sa metanom. Usljedilo je nekontrolisano curenje gasa u velikim količinama direktno na kolovoz.

„Ukupna zapremina gasa iznosi čak 5.588 metara kubnih. Postojala je realna i neposredna opasnost od razorne eksplozije koja bi ugrozila sve u krugu od nekoliko stotina metara“, navodi izvor sa lica mjesta.

Zahvaljujući munjevitoj reakciji vatrogasnih ekipa, curenje je stavljeno pod kontrolu, čime je spriječen najcrnji scenario.

Saobraćaj na ovoj dionici je u potpunosti obustavljen u oba smjera - i ka Beogradu i ka Novom Sadu. Policija preusmjerava vozila na alternativne pravce (Stari Banovci, Nova Pazova), ali su se već formirale kilometarske kolone, prenosi Telegraf

Iz nadležnih službi poručuju:

Autoput će ostati zatvoren sve dok sav gas bezbijedno ne iscuri iz oštećenog sistema.

Uviđaj je i dalje u toku.

Apeluje se na vozače da izbjegavaju ovaj pravac do daljnjeg.

Na terenu su i dalje ekipe policije i vatrogasno-spasilačke jedinice koje obezbjeđuju mjesto nesreće.