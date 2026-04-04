Oglasila se Slavica Đukić Dejanović povodom smrti supruga emotivnom porukom

Slavica Đukić Dejanović oglasila se na svom Instagram nalogu potresnom objavom povodom smrti supruga Ranka Dejanovića.

Ona je bila u braku sa njim tri decenije a Dejanović joj je vratio vjeru u ljubav nakon razvoda od prvog supruga.

Slomljena i neutješna Slavica objavila je emotivnu poruku te se oprostila od svog supruga jakim riječima.

U emotivnoj poruci, ona je istakla da je neutješna zbog velikog gubitka, opisujući Ranka kao osobu koja je ostavila dubok trag među porodicom i prijateljima. Ranko Dejanović bio je cijenjen u svom okruženju, poznat po svojoj posvećenosti i ljudskosti.

- Sa tugom obavještavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da nas je napustio naš dragi Ranko Dejanović.

Sahrana će se obaviti u ponedeljak u 14.30 časova na Novom groblju.

Ostaće zauvijek u našim srcima kao čovjek topline, dobrote i poštenja. Njegova blaga riječ, osmijeh i spremnost da pomogne drugima zauvijek će živjeti u sjećanjima svih koji su ga poznavali. Njegova plemenitost i ljudskost ostavili su neizbrisiv trag u životima mnogih.

Sa ljubavlju i tugom čuvaćemo uspomenu na njega.

Počivaj u miru dragi moj Ranko - pisalo je u objavi.

Vidno slomljena, Slavica je u objavi obavijestila javnost i o datumu sahrane, pozvavši sve koji su ga poznavali da dođu i odaju mu posljednju počast.

Njena poruka izazvala je brojne izraze saučešća i podrške u komentarima.