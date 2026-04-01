Ovo su sigurno znakovi da vas partner vara: Obratite pažnju

01.04.2026 14:20

Sumnja u partnerovu vjernost jedna je od najtežih emocija sa kojom se ljudi suočavaju u vezi ili braku. Iako povjerenje predstavlja temelj svakog odnosa, realnost je da se mnogi bar jednom zapitaju – da li je sve zaista onako kako izgleda? U takvim situacijama, intuicija često proradi prije nego što se pojave konkretni dokazi.

Nevjerstvo ne nastaje preko noći. U većini slučajeva, ono dolazi postepeno, kroz promjene u ponašanju, komunikaciji i emocijama. Partner koji vara rijetko će to otvoreno priznati, ali njegovi postupci mogu otkriti mnogo više nego što misli. Upravo zato je važno obratiti pažnju na signale koji se ponavljaju.

Njegova prošlost i reputacija nekada govore sve

Reputacija često umije da zavara, ali kada se ista priča ponavlja iz više izvora, vrijedi zastati i razmisliti. Ako vaš partner ima istoriju čestih promjena partnerki ili ga prati glas “ženskaroša”, to ne mora nužno značiti da će vas prevariti – ali jeste signal za dodatni oprez.

Važno je obratiti pažnju na način na koji govori o bivšim vezama. Da li preuzima odgovornost ili uvijek krivi drugu stranu? Ljudi koji ne prepoznaju sopstvene greške često ponavljaju iste obrasce ponašanja. Takođe, ako izbjegava da govori o prošlosti ili menja priču, to može biti znak da nešto prikriva.

Iznenadni talas pažnje, skupih poklona i “previše lijepog ponašanja” nisu uvijek dobar znak

Nema ništa loše u poklonima i romantičnim gestovima, ali ako oni dolaze iznenada i bez jasnog povoda, mogu imati dublje značenje. Posebno ako se pojavljuju nakon perioda udaljenosti, čudnog ponašanja ili svađa.

Psiholozi upozoravaju da osobe koje varaju ponekad pokušavaju da “izbalansiraju” osjećaj krivice kroz pretjeranu pažnju prema partneru. To može uključivati skupe poklone, neočekivana iznenađenja ili naglo povećanu nježnost.

Tajnovitost i promjena u ponašanju su crvena zastavica

Jedan od najčešćih znakova potencijalne prevare jeste nagla promena u svakodnevnom ponašanju. Partner koji je ranije bio otvoren i dostupan može postati povučen, nervozan ili previše zaštitnički nastrojen prema svom telefonu.

Ako krije ekran, mijenja lozinke ili izbjegava da odgovori na jednostavna pitanja – to može biti znak da skriva komunikaciju sa nekim drugim. Takođe, smanjena komunikacija i emocionalna distanca često ukazuju na to da pažnju usmjerava negdje drugdje.

