Бивша предсједница суда у Новом Травнику осуђена на затвор

Аутор:АТВ
Коментари:0
Катица Јозак-Мађар, бивша предсједница Кантоналног суда у Новом Травнику, неправоснажно је осуђена на једногодишњу казну затвора због злоупотребе положаја и овлаштења приликом запошљавања у Суду.
Оптужницу је подигло Кантонално тужилаштво Зеничко-добојског кантона у октобру 2024. године, које ју терети да је злоупотријебила званични положај приликом запошљавања и унапређења троје запослених у правосудној институцији којом је руководила.
Нада Далипагић, адвокатица Јозак-Мађар, рекла је новинарима Центра за истраживачко новинарство (ЦИН) да ће се на пресуду жалити Кантоналном суду у Зеници.
Према наводима оптужнице, Јозак-Мађар је у новембру 2012. без проведеног конкурса за пријем државних службеника запослила двоје стручних сарадника. Првобитно их је запослила на двије године, а потом им је на њихов захтјев продужавала радни однос без провођења конкурса.
Такође, у фебруару 2013. је без проведеног конкурса унаприједила службеника на руководећу функцију иако није испуњавао услов који се тиче потребног радног искуства од четири године. Поставила га је на позицију шефа Одсјека за информацијско-комуникацијску технологију.
Јозак-Мађар је била предсједница Кантоналног суда у Новом Травнику од 2004. до 2023. када ју је на тој позицији замијенио судија Давор Келава.
Када је у Високом судском и тужилачком вијећу Босне и Херцеговине донесена одлука да неће добити нови мандат на тој позицији, направила је сцену, узвикујући да је она најбољи кандидат.
Због таквог понашања, али и других пропуста у раду, укључујући и запошљавање у тој правосудној институцији, Јозак-Мађар је дисциплински кажњена 2025. смањењем плате за 50 одсто на пола године.
Била јој је то друга дисциплинска казна. Претходно је кажњена новчаном казном јер се као предсједница Суда мијешала у рад судије тако што му је одузела предмет и додијелила га другом, јавља ЦИН.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
34 мин0
Хроника
3 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
5 ч0
Најновије
20
53
20
34
20
29
20
21
20
19
Тренутно на програму