Pronađeno tijelo muškarca koji je krajem marta upao u rijeku

ATV
12.04.2026 14:59

Na području opštine Olovo danas je pronađeno beživotno tijelo muškarca koji je krajem marta upao u rijeku Stupčanicu.

Tijelo je pronađeno u blizini sela Solun. Na mjestu događaja prisutni su pripadnici policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona (MUP ZDK), koji osiguravaju lokaciju i poduzimaju potrebne mjere.

Хормушки мореуз

Svijet

Azizi: Brodovi će plaćati prolaz kroz Ormuski moreuz

Prema nezvaničnim informacijama, riječ je o muškarcu koji je krajem marta nestao nakon što je upao u rijeku.

Identitet još uvijek nije zvanično potvrđen. Očekuje se dolazak članova porodice, koji će čamcem biti prevezeni do ostrva na kojem se nalazi tijelo, kako bi izvršili identifikaciju. Međutim, lokacija pronalaska i druge okolnosti upućuju na to da riječ o nestalom muškarcu.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Neka vam je srećan i blagosloven najveći hrišćanski praznik

Takođe, na teren treba stići i nadležni tužilac.

Pročitajte više

Пјевач Дарко Лазић отишао на Свету Гору

Scena

Tuga u domu Darka Lazića: ''Djeca još uvijek ne mogu da shvate šta se desilo''

3 h

0
Moskva/Kremlj

Svijet

Kremlj: Prerano govoriti o raspadu Alijanse

3 h

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Region

U ovom gradu uvedena stroga zabrana paljenja na otvorenom

3 h

0
Пекинг окреће нови лист: Кина обнавља везе с Тајваном

Svijet

Peking okreće novi list: Kina obnavlja veze s Tajvanom

3 h

0

Više iz rubrike

Ротација на полицијском аутомобилу.

Hronika

Zakucao se u tablu sa cijenama goriva na benzinskoj pumpi: Ima povrijeđenih

4 h

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Pijani vozač sletio s puta i udario u napušteni objekat: Imao zabranu upravljanja vozilom do 2029. godine

5 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Hronika

U teškom udesu više povrijeđenih osoba: Među njima i djevojčica (15)

6 h

0
Потукли се због дјевојке, један хитно хоспитализован

Hronika

Potukli se zbog djevojke, jedan hitno hospitalizovan

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

40

Ovakav prizor na graničnom prelazu Gradiška sigurno ne pamtite

17

25

Na ovim graničnim prelazima su najduža zadržavanja

17

20

Težak udes u Srpskoj, saobraćaj potpuno obustavljen

17

17

Nerealne scene u Hrvatskoj: Namjerno postigao autogol

17

12

Kako riješiti problem nadutosti nakon teške hrane?

