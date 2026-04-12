Pronađeno tijelo muškarca koji je krajem marta upao u rijeku

Na području opštine Olovo danas je pronađeno beživotno tijelo muškarca koji je krajem marta upao u rijeku Stupčanicu.

Tijelo je pronađeno u blizini sela Solun. Na mjestu događaja prisutni su pripadnici policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona (MUP ZDK), koji osiguravaju lokaciju i poduzimaju potrebne mjere.

Prema nezvaničnim informacijama, riječ je o muškarcu koji je krajem marta nestao nakon što je upao u rijeku.

Identitet još uvijek nije zvanično potvrđen. Očekuje se dolazak članova porodice, koji će čamcem biti prevezeni do ostrva na kojem se nalazi tijelo, kako bi izvršili identifikaciju. Međutim, lokacija pronalaska i druge okolnosti upućuju na to da riječ o nestalom muškarcu.

Takođe, na teren treba stići i nadležni tužilac.

(Kliks)